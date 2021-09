Pourquoi on peut dire que Bruce Willis a eu le cul bordé de nouilles

On est en 1968, Frank Sinatra triomphe au box-office avec le polar Le Détective, inspiré d’un roman de Roderick Thorp. Lorsque celui-ci publie la suite 11 ans plus tard, on la propose tout naturellement à Frankie. Vu qu’il a désormais 72 ans, il se sent moyen de se taper des poursuites et des bastons et il décline donc le rôle.

On propose alors le scénario à Clint Eastwood et Burt Reynolds qui refusent aussi. Pour réussir à monter le film, on décide de rajeunir ce personnage de policier à la retraite et de changer son nom, désormais c’est John McClane ! Quant au film, il est rebaptisé Die Hard, en français Piège de Cristal.

On passe le scénario à Richard Gere, c’est niet. Mel Gibson, pareil. Sylvester Stallone, idem. On tente Arnold Schwarzenegger en essayant de rebaptiser le film et en faire la suite d’un de ses succès Commando. Finalement "Schwarzy" dit "Hasta la vista" aux producteurs toujours sans acteur principal. Changement de stratégie : les stars d’Hollywood ne veulent pas du rôle, on décide de tenter les acteurs vedettes des séries télé d’alors. Sauf que ça ne marche pas mieux.

Bruce Willis est déjà engagé pour "Clair de Lune"

Don Johnson de Deux flics à Miami refuse, Richard Dean Anderson alias MacGyver aussi. Les producteurs pensent alors à un comédien co-vedette de la série Clair de Lune : Bruce Willis. Malheureusement il est déjà engagé pour le tournage de la saison 3. Il doit donc décliner le rôle de John McClane, lui qui rêve de cinéma, il est dégoûté. Jusqu’à ce que sa partenaire de la série Cybil Shepherd, tombe enceinte ! Du coup, le tournage de Clair de Lune est interrompu 11 semaines. Bruce Willis peut alors enfiler le marcel le plus célèbre de l’histoire du cinéma et devenir ce personnage qui va changer sa carrière à jamais.

