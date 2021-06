Jennifer Lopez et Ben Affleck officialisent leur couple avec un baiser en public

Jennifer Lopez et Ben Affleck en 2002 à New York

C'est le baiser que les fans de Jennifer Lopez et Ben Affleck attendaient. Les deux stars ont officialisé leur couple avec un tendre baiser en public, dimanche 13 juin, échangé sur la terrasse du restaurant Nobu à Malibu (Floride).

Depuis la fin d'avril 2021, le retour de "Benifer" était connu, même si les deux stars ne s'embrassaient pas en public. Jusqu'à la photo publiée par le média américain Page Six, où Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent un moment tout en douceur et en amour sur une terrasse, à la vue de tous. La photo pixélisée, certes, de ce baiser, a fait le tour des réseaux sociaux et de la presse spécialisée et confirme bel et bien que le retour de flamme.

Le couple a ensuite été rejoint au restaurant par la famille de Jennifer Lopez pour les 50 ans de sa sœur Linda. "Ils [J-Lo et Ben Affleck, ndlr] n'arrêtaient pas de se dévorer des yeux", confie une source au média américain. Plus encore, le média américain People révèle que Ben Affleck a passé du temps à Las Vegas avec Guadalupe Rodríguez, la mère de J-Lo, la semaine du 7 juin dernier.

J-Lo et Ben Affleck étaient séparés depuis 17 ans. Ils avaient annoncé leurs fiançailles en 2002 après plusieurs mois de relation, avant de décaler d'un an la cérémonie, puis de se séparer en 2007.