Jennifer Lopez et Ben Affleck officialisent enfin leur couple

C'était la photo que le monde attendait. Le 24 juillet, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont officialisé leur couple sur Instagram. La chanteuse et actrice a posté une photo où elle embrasse tendrement son aimé, lors de sa journée d'anniversaire.

Une première photo officielle pour les deux stars, qui sont de nouveau ensemble. Ils étaient séparés depuis 17 ans. Ils avaient annoncé leurs fiançailles en 2002 après plusieurs mois de relation, avant de décaler d'un an la cérémonie, puis de se séparer en 2007.

En mai dernier, le média américain Page Six, avait publié une photo où Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent un moment tout en douceur et en amour sur une terrasse, à la vue de tous. La photo pixélisée, certes, de ce baiser, a fait le tour des réseaux sociaux et de la presse spécialisée et confirme bel et bien que le retour de flamme.