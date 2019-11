VIDÉO - "Le Mans 66" : Matt Damon et Christian Bale jouent l'amitié avant la course

"Le Mans 66" : Matt Damon et Christian Bale jouent l'amitié avant la course

publié le 13/11/2019 à 11:56

Le Mans 66 raconte une histoire méconnue, celle de la guerre entre Ferrari et Ford (d'où le nom du film en version originale Ford v. Ferrari). La première est une écurie prestigieuse, reine des courses automobiles, la deuxième est un mastodonte industriel qui cherche à briller d'un point de vue sportif pour dynamiser son image. Cette bataille rangée a connu son summum lors de la course des 24 heures du Mans qui s'est tenue en France.

Mais le nouveau film de James Mangold (Logan, Une vie volée) est bien plus qu'une simple bataille entre deux entreprises ou une course entre quelques pilotes. C'est un grand film d'amitié entre Carroll Shelby et Ken Miles (interprétés par Matt Damon et Christian Bale). "Si je devais donner un mauvais titre au film, mais le plus juste, je l’appellerais Carol and Ken, confesse le réalisateur au micro de RTL. C’est une sorte d’histoire d’amour, un film de potes, d’amitié, de frères… Un peu comme Butch Cassidy et le Kid, j’ai toujours rêvé de faire ce film. Je pense que notre monde est vraiment celui des courses mais le vrai paysage du film reste les personnages".

Ne pas faire un documentaire mais un bon film

"Le film doit être accessible pour les gens qui ne sont pas fans de voitures. Donc je n’appellerais jamais ça un 'film de bagnoles' c’est un film sur l’amitié, raconte Matt Damon. Je ne suis pas vraiment fasciné par les voitures. Aucun de nous n’est vraiment un amoureux des voitures mais ce qui nous parlait c’était l’histoire de ces gens qui veulent travailler ensemble et collaborer, pour faire cette chose ensemble dans un tout petit laps de temps… un peu comme quand on travaille sur un film".

Christian Bale, qui incarne Ken Miles dans cette réinterprétation d'une histoire vraie, a eu la chance de rencontrer la famille de celui qu'il incarne à l'écran. "J’ai rencontré Peter Miles avant le film et il était fantastique. Il m’a donné beaucoup d’informations sur son père et il m’a donné une vue d’ensemble sur lui. C’était génial. Une partie de ce boulot d’acteur c’est de donner l’illusion qu’il y a toujours une vie bien plus riche derrière ce que l’on montre, vous n’aurez pas les détails mais juste cette impression de richesse".

"C’était incroyablement émouvant, c’était fantastique. C’était sans doute l’une des projections les plus profondes de ma vie, nous a confié l'acteur britannique. Il savait qu’on allait prendre des libertés sur la vie de sa famille et il m’a dit qu’il ne voulait pas avoir un documentaire mais un 'putain de bon film' . Mais bon il se replongeait dans la vie de son père et il était là quand… vous savez. Je ne vais pas trop en dire mais c’était très émouvant. Et puis drôle aussi ! Dès fois je regardais Peter pendant certaines scènes et il était mort de rire".