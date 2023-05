Pourquoi les portes des cabines et des WC s’ouvrent vers l’intérieur ?

Vous l’avez forcément remarqué à l’usage, que ce soit dans les toilettes d’un lieu public, d’un avion ou dans une cabine pour vous changer à la piscine, invariablement, la porte s’ouvre vers l’intérieur. Ce n’est pas anodin et il y a plusieurs raisons pour lesquelles, elles ont été conçues ainsi.

La première est une raison purement de sécurité. Quand vous ouvrez la porte, à moins d’avoir la vision de Superman, vous ne pouvez pas voir à travers et savoir ce qu’il y a de l’autre côté. Si une personne passe pile à ce moment-là, en poussant la porte vers l’extérieur, vous pourriez la blesser. Avec l’intérieur, ce risque est évité.

Toujours au rayon sécurité, une porte ouverte à l’extérieur devient un obstacle dans un couloir au cas où il faudrait soudainement évacuer, par exemple en cas d’incendie. Et si la serrure est cassée ou qu’elle est inutilisable, c’est beaucoup plus simple de la laisser fermée et condamnée…

Il y a aussi une autre raison qui est particulièrement valable pour les toilettes. En cas d’envie pressante, c’est déjà plus simple de pousser une porte que de la tirer mais aussi plus hygiénique. Quand on pénètre dans des WC publics, on essaye de toucher le minimum de choses possibles, histoire de limiter les risques de contact avec les bactéries et les autres virus. Un simple coup de genou ou d’épaule permet de l’ouvrir, alors que s’il fallait la tirer, ce serait beaucoup plus compliqué de le faire sans rien toucher !

