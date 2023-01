Pourquoi Angoulême était la capitale de la BD sans le savoir ?

Depuis 1974, Angoulême accueille Le Festival international de la bande dessinée, qui a démarré sa nouvelle édition ce 26 janvier jusqu'au 29 janvier. Devenu en 50 ans l’incontournable rendez-vous des auteurs, dessinateurs, éditeurs du monde entier, ces femmes et ses hommes qui font le neuvième art, terme inventé par Morris, le papa de Lucky Luke pour parler de la BD. Et pourtant à l’origine, Angoulême n’a strictement rien à voir avec la bande dessinée, ni de près, ni de loin. Enfin c’est ce qu’on croyait.

Jusqu’à une découverte incroyable en novembre 2018 qui a bouleversé l’histoire de la ville. À cette époque, des chercheurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives ont trouvé une plaquette en pierre mesurant 25 centimètres sur 18 cm, sur un chantier de la ville. Cette plaquette que l’on a estimé vieille de 12.000 ans, ça nous renvoie grosso modo à la fin du Paléolithique, c’est en fait la plus vieille bande dessinée du monde !

On y voit plusieurs animaux, un cheval, un cerf, un aurochs, l’ancêtre des bovins domestiques et un autre équidé, ce qui prouve qu’Angoulême est bien la capitale historique de la BD et depuis bien plus longtemps que la naissance du Festival. Mais au-delà de ça, cette découverte a chamboulé les chercheurs puisqu’on pensait que l’art figuratif, comme sur la BD en pierre, avait disparu il y a 12.000 ans pour être remplacé par des formes géométriques.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

