Qu'est-ce que "DOGAMÍ", le jeu d'élevage de chiens NFT ?

Quand les Tamagotchi rencontrent la blockchain. Le géant français du jeu vidéo Ubisoft a récemment investi six millions de dollars pour une application mobile baptisée "DOGAMÍ". Ce jeu, dont la date n'est pas encore précisément définie, devrait voir le jour pour le grand public au deuxième semestre de 2022.

Le concept de base de "DOGAMÍ" parait simple en apparence. Chaque joueur possède un chien parmi les plus de 300 races qui sont proposées, et l'incarne à travers un monde virtuel. Celui-ci a ingénieusement été nommé le "petaverse", en référence au métavers cet univers virtuel immersif. Le principe réel de "DOGAMÍ" est basé sur les NFT, ces objets numériques, inscrits dans la blockchain, avec une véritable valeur marchande. Pour jouer au jeu, il faut d'abord acheter un chien, leur prix n'a pas encore été communiqué.

Jouable sur smartphone, "DOGAMÍ" utilise la réalité augmentée, largement popularisée par Pokémon Go. Le but du jeu, selon le site officiel : "Adopter, former, nourrir, élever et reproduire des chiens NFT précieux et rares dans une expérience de jeu crypto gaming. (…) Entraînez, personnalisez, construisez des traits et participez à des défis pour gagner le plus de $DOGA".

Les "$DOGA", la monnaie du jeu se remporte "en fonction de leurs actions positives, de leur capacité à élever leurs chiens ou en gagnant des concours", comme l'explique un communiqué relayé par Ouest France. C'est-à-dire qu'en jouant, les utilisateurs vont accumuler de la cryptomonnaie, ce qu'on appelle un jeu "Play-to-earn". Ils pourront ensuite utiliser ces "$DOGA" pour acheter des accessoires voire des billets pour des évènements virtuels.

Les développeurs de "DOGAMÍ misent sur une cryptomonnaie basée sur la blockchain Tezos, réputée à "faible impact énergétique". Pour rappel, la blockchain se définit grossièrement comme une base de données partagée, sécurisée et infalsifiable. Elle est notamment utilisée pour les cryptomonnaies. Grâce à toutes ces promesses, Maximilian Stoeckl, président et cofondateur de DOGAMÍ, entend bien réunir 200.000 joueurs sur son jeu.