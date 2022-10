Politique : pourquoi dit-on "droite" et "gauche" en politique française ?

Chez nous on entend par la gauche, les défenseurs de l’égalité sociale, les progressistes alors que la droite regroupe les partisans du capitalisme, les conservateurs. Un clivage qui continue à exister, même si les extrêmes sont venus se greffer dessus. Mais cette dénomination gauche-droite, elle est née juste après la Révolution française.

Un mois avant le 14 juillet et la prise de la Bastille, les députés du tiers état, considérant qu’ils représentent la grande majorité de la Nation, se proclament Assemblée Nationale. Une de leurs premières mesures est de limiter les pouvoirs du roi. Désormais, ce n’est plus le monarque qui est souverain, mais le peuple français par le biais de représentants qu’elle choisit.

Le 11 septembre 1789, les députés se réunissent pour voter le droit de veto accordé quand même au roi Louis XVI. Tout le monde n’est pas d’accord. Alors au moment du vote, pour faciliter le comptage des voix, on divise les députés en deux groupes. À droite du président de l’Assemblée se placent ceux qui sont pour un droit de veto absolu permettant au roi de rejeter définitivement une loi. On les appelle les monarchiens. Et à gauche se trouvent les députés opposants, favorables à un droit de veto relatif du souverain. Ils emportent d’ailleurs le vote.

Cette répartition va devenir tradition quand les députés s’installent pour délibérer dans la salle du Manège des Tuileries à Paris. Ceux hostiles à la Révolution siègent côté droit de la salle, du point de vue du président, on le surnomme d'ailleurs "côté de la reine". Et les autres à gauche. Depuis le lieu a changé, on est désormais au Palais Bourbon, mais la coutume demeure : la droite, ce sont les conservateurs et la gauche, les réformistes.

