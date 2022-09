316. Pourquoi aux échecs, la reine est plus forte que le roi ?

Aux échecs la reine, qu’on appelle la dame, est la pièce la plus importante du jeu, celle qui peut se déplacer d’autant de cases qu’elle veut en diagonale, en verticale ou en horizontale. Alors que le roi, lui, peut faire la même chose mais seulement d’une petite case.

Ça peut paraître étonnant, puisque le but aux échecs est de capturer non pas la reine, mais le roi. La raison vient de l’origine du jeu en Inde. Quand les échecs sont nés il y a 1.500 ans, il n’y avait que des pièces masculines, les femmes à l’époque, on les considérait comme encore moins que des pions.

En fait, la pièce qui est devenue la reine, c’était le vizir. C’était un peu le Premier ministre, d’ailleurs "wazir", en arabe, ça veut dire "ministre". En gros, le roi décidait et lui appliquait ses décisions. Donc à l’époque, pour ne pas commettre un crime de lèse-majesté, il avait moins de pouvoir que le roi. Il pouvait se déplacer d’une seule case et juste en diagonale. Mais ça a changé quand les échecs sont arrivés en Europe au XIe siècle.

Chez nous, le vizir, ça n’existait pas, donc on l’a remplacé par la reine qui était aussi, d’une autre façon, très proche du roi. Mais, c’est en Espagne qu’elle va gagner ses superpouvoirs.

L'influence de la reine Isabelle de Castille

Au XVe siècle, le pays est dirigé d’une main de fer par la reine Isabelle de Castille dite la Catholique. Elle se prend de passion pour les échecs et voit évidemment d’un très mauvais œil que le roi soit supérieur à la reine. Elle exige donc qu’on change les règles ancestrales du jeu, ce qui est fait sur-le-champ et a valu d’ailleurs que les Français, moqueurs, surnomment à cette époque les échecs, "le jeu de la dame enragée".

