Pokémon Écarlate et Violet : pourquoi Pikachu porte-t-il ce nom bizarre ?

Ces deux jeux vont squatter les lettres au Père Noël : les deux nouvelles versions de Pokémon, Écarlate et Violet. On vous explique pourquoi le plus célèbre des Pokémon, Pikachu, porte ce nom bizarre.

Pikachu, c'est cette petite souris jaune de 40 cm de haut pour 7 kilos, tête de gondole de la franchise la plus rentable de toute l’histoire du divertissement. Depuis leur création en 1996, les Pokémon, abréviation de Pocket Monsters, Monstres de Poche, ont rapporté 100 milliards d’euros. Quasiment le double de Star Wars et le triple de Marvel !

Et alors ça veut dire quoi Pikachu ? C’est Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon, qui l’a expliqué. Beaucoup de fans sont persuadés que ça vient du Pika, une sorte de petit cousin du lapin et du lièvre aux allures de rongeur qui pousse des petits cris stridents. Comme Pikachu... Tiens au passage, la voix très enfantine de Pikachu, c’est une actrice japonaise Ikue Otani qui a aujourd’hui 57 ans…

Il n’était pas destiné à être la star des Pokémon

En fait Pikachu, c’est la somme des deux onomatopées japonaises. "Pikapika" qui est celle d’une étincelle. Rappelons que la petite bestiole jaune est un Pokémon de type électrique. Et "Chu" qui est le couinement d’une souris dont il se rapproche physiquement. Et les deux réunis, ça donne "Pikachu" !

Pour l’anecdote, Pikachu à l’origine n’était pas destiné à être la star des Pokémon. D’ailleurs il n’est pas dans les deux premiers jeux vidéo de la saga, les versions Rouge et bleue. Le tout premier Pokémon créé c’était une Rhinoféros, vu le nom, vous avez compris à quoi il ressemble. Et la mascotte officielle du jeu, c’était Mélofée, un petit Pokémon rose qui ressemble à une grosse peluche.

Et pourquoi Pikachu lui a volé la vedette ? Lorsque le dessin animé a été lancé, les enfants ont craqué pour Pikachu, une souris comme Mickey et jaune comme Winnie l'Ourson ou les Simpsons. Du coup, aussi pragmatique que Didier Deschamps, Nintendo en a fait sa star !

Et puisque la Coupe du monde débute ce week-end, pour vous dire à quel point Pikachu est une star internationale, il était la mascotte officielle de l’équipe du Japon au Mondial 2014. Où les Nippons ont été éliminés au premier tour. Eux contrairement à Pikachu, ils n’ont pas fait d'étincelles.

