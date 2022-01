"Légendes Pokémon : Arceus" : starters, monde ouvert, arènes... Les gros changements à attendre

C'est le jeu vidéo le plus attendu de ce début d'année : Légendes Pokémon : Arceus, dernier né de la franchise Pokémon qu'on ne présente plus. Si les fans ont pu patienter avec les versions Diamant Étincelant et Perle Scintillante sorties le 19 novembre, ce nouveau jeu s'annonce comme une vraie révolution pour la franchise.

Légendes Pokémon : Arceus sort ce 28 janvier sur Nintendo Switch, en boutiques ou sur le Nintendo eShop, mais les grandes lignes de ce projet phare de la franchise, annoncé pour les 25 ans de Pokémon, avaient été dévoilées en amont. Le jeu fait bien partie de la série principale, mais se déroule dans une temporalité bien plus ancienne.

Légendes Pokémon : Arceus, se déroule dans la région de Hisui, ancien nom de Sinnoh (où se déroulent principalement les autres versions), où les hommes et les Pokémons cohabitent presque pacifiquement, les combats et le dressage n'étant pas encore très "démocratisés".

Un visuel jamais vu sur Pokémon

Les premières images le laissaient paraître : Légendes Pokémon : Arceus a mis l'accent sur le visuel et selon les premières critiques, c'est très réussi. Le monde où cohabitent humains et Pokémons est très féérique, rappelant beaucoup l'univers visuel du jeux The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'interface est totalement nouvelle, tout comme la carte, les menus du jeu, où encore les maisons, qui apparaissent désormais à hauteur d'homme et non plus en plongée.

Un gameplay totalement revisité

C'est là aussi une très grosse révolution, Légendes Pokémon : Arceus s'inspire des versions Épée et Bouclier dans le mode de déplacement. C'est donc un monde ouvert, ou plutôt semi-ouvert, avec des zones à débloquer au fil de l'histoire. Le gameplay offre une grande variation de déplacements et d'actions, comme courir, s'accroupir, esquiver ou lancer directement une pokéball. Les combats sont là totalement différents puisque les Pokémons sauvages se promènent dans la nature et ont différents comportements.

Votre personnage doit directement interagir avec eux et non plus seulement les approcher. Il peut d'ailleurs tomber lui-même K.O et non plus seulement ses Pokémons. Autre aspect, qui renforce l'univers visuel du jeu : différents types de déplacements existent et sont beaucoup plus interactifs. Vous pouvez surfer, voler, ou chevaucher un Pokémon en fonction de la distance à parcourir.

Légendes Pokémon : Arceus Crédit : Capture Youtube / Nintendo France

Une aventure inédite

Le mode histoire du jeu est clairement la plus grosse fracture avec les autres jeux principaux de la franchise, qui risque fort de diviser les fans dont certains sont très attachés au traditionalisme de Pokémon. Dans Légendes Pokémon : Arceus, pas de badges, arène ou ligue et très peu de routes et de villes. L'histoire n'est pas construite sur un schéma de répétition où le niveau du joueur augmente pour affronter des adversaires toujours plus difficiles, mais bien sur une chronologie linéaire, où l'objectif sera de réaliser des missions et de remplir son Pokédex.

Quels Pokémons ?

Pour cette édition anniversaire, c'est un mélange des générations, à commencer par les starters. Vous aurez le choix entre Brindibou, Moustillon et Héricendre, des Pokémons respectivement de la 7e, 5e et 2e génération. Comme l'aventure se passe dans la région de Hisui, il est possible de voir des Pokémons sous une forme légèrement différente. Le trailer a également dévoilé des Pokémons "nobles", extrêmement puissants et rares, faisant penser aux Pokémons légendaires des précédentes versions.