"Call of Duty" : pourquoi ce jeu vidéo peut rendre vraiment fou

Call of Duty : Modern Warfare 2, nouvel opus du jeu vidéo de tir et de guerre, sort le 28 octobre. Il va cartonner comme tous ses prédécesseurs. Un chiffre : 400 millions d’exemplaires de Call of Duty vendus depuis 2003. Cela en fait la troisième plus grosse franchise de l’histoire du jeu vidéo derrière Mario et Pokemon.

Les gamers vont se ruer dessus. Cela va être la guerre mais dans les magasins pour choper ce FPS qui ne veut pas dire Fans du Parti Socialiste - là ce serait pas la cohue - mais Fisrt Person Shooter ("tir à la première personne"). Et certains un nouveau "Call Of", comme on dit, ça peut les rendre fous.

Par exemple Clint Butler, un Anglais de 36 ans. Le 13 janvier 2021, alors que la Grande Bretagne est en plein confinement, il décide de sortir de chez lui pour aller acheter le nouveau Call of Duty. Évidemment ce n’est pas une raison valable même si pour lui, c’est un produit de première nécessité pour occuper ses journées.

Recherché par toutes les polices d'Angleterre

Il croise deux policiers qui lui demandent le motif de sa sortie. Il leur donne la raison, acheter Call of Duty. Pas satisfaits de la réponse, ils lui demandent sa carte d’identité. Et là, Clint Butler frappe un des policiers et prend la fuite en courant. Mais il se fait rattraper par les forces de l’ordre. Ces derniers ne sont pas au bout de leur surprise.

Ils s’aperçoivent que Clint Butler est recherché par toutes les polices d’Angleterre. Alors qu’il purgeait une peine de 17 ans pour des vols à mains armés, il s’était évadé de prison deux mois plus tôt. Mais l’appel de Call of Duty a été plus fort que tout et il a pris le risque de sortir de sa planque. Résultat des courses : il a pris 13 mois supplémentaires + 6 pour agression sur agent.

Il est retourné dans sa cellule sans le jeu qui de toute façon là-bas ne lui aurait pas servi à grand-chose. Il sortira en 2024 et bonne nouvelle pour lui, ce sera pile pour la sortie du jeu déjà prévu à cette date-là. Un Call of Duty qui devrait se dérouler pendant la guerre en Irak sur fond de traque de Ben Laden après le 11 septembre.

