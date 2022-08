Coupe du monde 2022 : les dates de la 22e édition du Mondial au Qatar

Avec la perspective de la rentrée, la fin des vacances et de l'été, le rendez-vous prend chaque jour un peu plus de visibilité. La fin de l'année sportive 2022 sera marquée par la 22e édition de la Coupe du monde masculine de football, avec une équipe de France toujours très ambitieuse quatre après être allée décrocher sa deuxième étoile en Russie.

Initialement, le premier Mondial de l'histoire dans un pays du Moyen-Orient, le Qatar, désigné pays hôte le 2 décembre 2010, devait se dérouler du lundi 21 novembre au dimanche 18 décembre - la compétition a été déplacée de l'été à la fin de l'automne en raison des températures extrêmes dans l'émirat du Golfe.

Finalement, le tournoi débutera avec un jour d'avance, le dimanche 20 novembre, à 19h heure locale, 17h heure française. Le match d'ouverture opposera le Qatar au Sénégal (groupe A), afin de perpétuer une tradition récente selon laquelle le premier match est disputé par le pays hôte, comme Russie-Arabie saoudite lors de l'édition 2018.

La France entrera en lice le mardi 22 novembre

Après le tirage au sort, c'est la rencontre Sénégal - Pays-Bas (groupe A) qui avait été programmée en première, le lundi 21 novembre à 11h heure française. Elle se jouera à 17h le même jour, entre deux matches du groupe B, Angleterre - Iran (14h) et États-Unis - Pays de Galles (20h). La France entrera en lice le mardi 22 novembre (20h heure française), contre l'Australie.

Le match d'ouverture Qatar - Sénégal doit se jouer au stade Al Bayt, d'une capacité de 60.000 places, l'un des sept nouveaux sites construits spécialement pour le tournoi depuis l'attribution de la Coupe du monde au Qatar en 2010. Le riche État gazier du Golfe prépare une cérémonie d'ouverture spectaculaire dans cette enceinte dont la structure a été inspirée par les tentes traditionnelles des bédouins du Golfe.

Finale le dimanche 18 décembre

Les Bleus rejoueront le samedi 26 novembre (17h) contre le Danemark et le mercredi 30 novembre (16h) face à la Tunisie. Les 8es de finale sont programmés du samedi 3 au mardi 6 décembre, les quarts les vendredi 9 et samedi 10 décembre, les demies les mardi 13 et mercredi 14 décembre et la finale le dimanche 18 décembre à 18h heure locale, 16h heure française, au stade de Lusail (80.000 places).

