Ce samedi matin, amis des mots, je vous propose un petit jeu en forme d’énigme orthographique, énigme qui tarabuste les auditeurs de RTL Matin Week-End, visiblement, car plusieurs d’entre eux me l’ont déjà adressée, la dernière en date étant Sandrine, de Hornaing, dans le département du Nord.

Ce qui lui a donné l’idée de me poser cette question, explique-t-elle, c’est un récent Bonbon sur la langue sur les homophones, ces mots qui se prononcent de la même façon tout en s’écrivant différemment, et qui sont si nombreux en français. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire, si vous le voulez bien.



Il était une fois un seigneur. Ce seigneur donna un beau jour mission à l’un de ses chevaliers d’apporter au roi son sceau (son cachet officiel). Malheureusement, l’homme à qui il confia cette mission était un sot (un imbécile), qui, avant de monter à cheval, plaça bêtement le précieux objet dans un seau (un récipient plus approprié au transport des liquides). Évidemment, dès que le cheval fit un saut (un bond), le sceau fut éjecté du seau, tandis que le sot s’efforçait en vain de le rattraper. Au bout du compte, que croyez-vous qu’il arriva ? Les trois "so" tombèrent.

Les trois "so" tombèrent...

Et quelle est la question qui tarabuste nos auditeurs ? Eh bien, celle de savoir comment écrire cette dernière phrase, celle qui se prononce : "les trois ‘so’ tombèrent". À l’oral, ça passe très bien. Évidemment, c’est une blague, parce que les mots sot, sceau et seau se prononcent de la même façon, certes, mais chacun sait 1/ qu’ils s’écrivent différemment et 2/ qu’ils ont des sens différents. Bref, parler de "trois ‘so’", c’est mélanger les torchons avec les serviettes, additionner des pommes avec des poires ou des choux avec des carottes… et surtout, c’est faire un jeu de mots !

Ce qui n’est pas interdit, loin de là. Mais l’écrire est impossible, c’est même tout l’intérêt de cette énigme. Voilà un exemple dans lequel l’oral est supérieur à l'écrit, tout simplement parce qu'il est moins précis.

Il existe une autre histoire du même genre, dans laquelle un ver de terre escalade un verre d’eau, et finalement les deux "verr" tombent… chose que l’on peut dire, mais pas écrire.

Tenez, je peux même vous inventer une autre histoire : "La meilleure amie de ma mère est la maire de son village, un petit port méditerranéen. Quand elles vont ensemble à la plage… les trois ‘mer’ sont réunies !" Là encore, impossible d’écrire cette belle histoire d’amitié maritime.

Ah, pour celle du sot, certains petits malins proposent une solution. Il suffit de préciser au départ que le chevalier sot est fort maigre, d’une carrure étroite. Donc à la fin "l’étroit sot tombe par terre". Bravo les petits malins !

