Kilomètre, mètre, gramme... Comment bien écrire les unités de mesure

Aujourd’hui, nous parlons unités de mesure ! C’est pour faire plaisir à Pierre, qui m’écrit "J’écoute très souvent et avec intérêt votre émission du matin (oh merci, Pierre !). Pourrais-je vous suggérer de traiter des unités de mesure ? On voit, selon lui, trop d’erreurs dans la presse ou sur les panneaux publicitaires." Or, c’est vrai, les unités de mesure sont partout : "Paris est à 100 km", "Ajoutez 30 g de sucre et 250 cl de lait", "Mon frère mesure 1,87 m"…

Car en fait, Pierre regrette les erreurs d’abréviation des unités de mesure… J’avais déjà consacré un Bonbon sur la langue aux erreurs les plus fréquentes dans les abréviations : rappelons que monsieur en français s’abrège M. et non Mr, que deuxième s’écrit 2e et non 2eme, etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site RTL.fr. Mais c’est vrai, je n’avais pas parlé des unités de mesure. Alors allons-y !

Il faut se rappeler une chose très simple : les abréviations, c’est fait pour a-bré-ger. Bien souvent, l’erreur consiste à ajouter un S là où il n’en faut pas, conditionnés que nous sommes à considérer que, dès lors qu’il y a plus de "1" quelque chose, on doit marquer le pluriel. Il faut bien un S au pluriel si vous écrivez les unités de mesure en toutes lettres, "2 litres" ou "2 mètres". Mais si vous décidez d’abréger, alors c’est sans S. Donc 2 litres, c’est "2 l " (petit l, pas de S), 2 mètres, c’est "2 m" (petit m, pas de S), et 2 kilomètres, c’est "2 km "(petit k petit m, pas de S non plus). Pour abréger minute, c’est "min" (pas de point, pas de S). Voilà pour les abréviations d’unités de mesure les plus fréquentes.

Ils ne sont jamais suivis d’un point abréviatif

Et d’ailleurs, soyons précis, en ce qui concerne les unités de mesure, ce sont plus que des abréviations : ce sont aussi des symboles. Ils ont même été définis par une loi de 1948, selon un site consacré exclusivement à ce sujet et pertinemment baptisé les-abreviations.com. Par conséquent, ces symboles (petit s pour seconde, petit h pour heure, mm pour millimètre, cm pour centimètre, km pour kilomètre, etc.) sont les mêmes dans toutes les langues. Bref, nous sommes tous ultra polyglottes en matière de symboles d’unités de mesure. Alors ça vaut le coup d’apprendre à les écrire correctement, non ?

On résume les règles ? Les symboles des unités de mesure ne se mettent pas au pluriel, quel que soit le nombre ou le chiffre qui les précède : 1.000 kilomètres, c’est 1.000 km, petit k, petit m, sans S. Ils ne sont jamais suivis d’un point abréviatif : 10 minutes, c’est 10 min pas de S, pas de point. Enfin, le symbole est toujours séparé du nombre qui le précède et éventuellement de celui qui le suit par un espace (ou une espace, comme disent les typographes). Le symbole doit res-pi-rer !

C’est-à-dire ? Eh bien, si le film commence à vingt heures trente, on écrit : 20 h 30 et non 20h30. Si cette chronique vous a rendus maniaque d’abréviations, vous trouverez l’ensemble des règles qui se rapportent à ces petites choses sur le site les-abreviations.com. Une mine d’or pour les maniaques dans le genre de Pierre… et moi !