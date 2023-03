Noël : pourquoi, sans la Révolution, il n’y aurait pas eu de santons ?

Les santons, ces petites figurines qui décorent les crèches. Elles représentent la Nativité mais aussi les métiers traditionnels de la Provence. C’est devenu un incontournable à Noël, même si leur naissance fut moins joyeuse que celle du Christ.

Si dès le XIIe siècle on retrouve des traces de sculptures liées à la Nativité, comme les Rois Mages, si en 1223, Saint François d’Assise met la première crèche vivante en Italie, lui dont la maman était d’origine provençale, c’est la Révolution Française qui va tout bouleverser. Les États Généraux, hostiles à la religion et plus enclins à mettre en avant la laïcité, décident de fermer les églises. Et d’interdire les crèches de Noël. Conséquence, les Français qui veulent continuer à la faire doivent la faire en secret. Donc chez eux. Et comme chez eux, il y a moins de place que dans une église, ils inventent la mini-crèche et les santons.

"Santon" vient du provençal "santoun" qui veut dire "petit saint". Si au début, on les bricole avec les modestes moyens du bord, papier mâché ou mie de pain, en 1798, Jean-Louis Lagnel, un Marseillais sculpteur et peintre sur faïence, a l’idée d’en fabriquer en argile, un matériau bon marché. Et de créer des moules pour les reproduire en quantité. Ce qui permet de les vendre peu cher à une population qui ne roulait pas sur l’or.

C’est un succès, à tel point que d’autres artisans lui emboîtent le pas. Il meurt en 1822 et connaîtra la reconnaissance posthume puisque les termes "santon" et "santonnier", celui qui les fabriquent n’entreront au dictionnaire Larousse qu’en 1912. Dictionnaire où ils crèchent donc depuis maintenant 110 ans.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info