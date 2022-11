Lyon : fumer est désormais interdit près des écoles et des crèches

Pour les parents lyonnais, la pause cigarette en attendant les enfants à la grille de l'école fait désormais partie du passé. C'est du moins ce que stipule un arrêté municipal signé par Grégory Doucet, le maire EELV de la ville. À compter de lundi 28 novembre, fumer est donc interdit devant les écoles maternelles, les crèches et les écoles élémentaires de Lyon.

Les cigarettes électroniques et le cigare sont également concernés par cette mesure, qui vise à déconstruire l'image positive du tabac auprès des enfants, "dans une démarche d’exemplarité et de préservation de la santé des jeunes". Des arguments avancés par Céline De Laurens, l'adjointe au maire de Lyon déléguée à la Santé, venue présenter les contours de cet arrêté devant une école du 3e arrondissement de la Ville des Lumières.

"Plus les enfants sont exposés jeunes au tabac, plus les risques qu’ils commencent à fumer jeune est grand. Et le tabac, c’est 75.000 morts chaque année", a rappelé l'élue, citée par Lyon Mag, soulignant que "les enfants fonctionnement surtout par mimétisme". Un premier pas, qui s'inscrit dans le projet de faire de Lyon une "ville des enfants".

Selon les chiffres de Lyon Mag et Actu.fr, cette mesure sera appliquée dans quelques 150 crèches et 200 groupes scolaires que comptent les neuf arrondissements de Lyon. L'interdiction devra être respectée dans un rayon de 50 mètres aux abords de ces établissements, durant leurs heures d'ouverture.

Si aucune sanction n'est encore prévue en cas de non respect de cette nouvelle règle, des panneaux de signalisation vont être installés près des lieux concernés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info