Moutarde : comment un coup de vent a donné son nom au condiment ?

Ça se passe en 1383 quand le roi de France, Charles VI, demande de l’aide à Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne. Il s’agit d’aller secourir le Comte de Flandre alors assiégé. Le Duc s’exécute et lève alors une armée de 1.000 hommes.

Mais tout ça a un coût et pour financer ce bataillon, il décide de prélever une taxe, une dîme précisément, auprès des plus riches marchands de la région, ceux qui produisent le sénevé, une grande plante aux fleurs jaunes, cultivée depuis l’Antiquité puisqu’elle est même citée dans la Bible au sujet de son grain. Celle qui ne s’appelle pas encore la moutarde, fait déjà la fortune de ces commerçants ponctionnés par le Duc de Bourgogne.

C'est d'ailleurs un succès puisqu’il remporte la bataille et libère le Comte de Flandre. Sur le chemin du retour, il fait broder sur la bannière qui représente ses armoiries cette phrase : "Moult me tarde de rentrer à Dijon", ce qui donne en français d’aujourd’hui : "Je suis pressé de rentrer à Dijon". Alors qu’il s’approche de la ville, le vent se lève avec des conséquences inattendues.

La moutarde est connue dans le monde entier

À cause d’une rafale, la bannière fait un pli qui masque le "me" de la phrase brodée. Les Dijonnais, au loin, lisent donc : "Moult tarde de rentrer à Dijon" et baptisent alors l’armée du Duc, l’armée des moutardiers. C'est un nom qu’accorde ensuite le Seigneur aux marchands qui ont financé son armée en leur permettant d’utiliser ses armoiries pour leurs produits. C’est ainsi que le produit fabriqué avec les grains de sénevé devient la fameuse moutarde de Dijon connue dans le monde entier.

