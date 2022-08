Moutarde : vers la fin de la pénurie ?

Bientôt le grand retour de la moutarde dans les supermarchés français ? Absente depuis plusieurs mois en raison de la guerre en Ukraine et d'une importante sécheresse au Canada, elle devrait de nouveau ne plus être une denrée rare.

En effet, les récoltes canadiennes de cette année ont été très bonnes : plus de 115.000 tonnes recueillies contre 50.000 produites en 2021. "Le climat est mieux que l'année dernière, où on a subi le dôme de chaleur, et le Canada a planté plus de graines de moutarde, donc on est revenus à une situation à peu près normale en termes de graines plantées", explique Michel Liardet, président de l'Européenne des condiments à TF1.

Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle. En France, aussi, les récoltes ont été meilleures, notamment en Bourgogne, région de la célèbre moutarde de Dijon : elles devraient être deux fois supérieures à l'année passée.

Mais le retour des livraisons à l'automne va se heurter à la hausse des prix. "Étant donné qu'il n'y a quasiment aucun stock, les prix vont fortement augmenter, il y a une tension, plus de demandes que d'offres, donc forcément, ça crée une tension sur les prix", explique Luc Vandermaesen, directeur général de la marque "Reine de Dijon" en Côte-d'Or. Depuis un an, le pot de moutarde a déjà subi une hausse de 13 % sur son prix. Selon les fabricants, un retour à la normale est prévu d'ici le début de l'année 2023.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info