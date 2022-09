Pourquoi les portes des WC publics ne vont pas jusqu’en bas ?

Vous avez sans doute remarqué que contrairement à chez vous, les portes des toilettes publiques ne vont pas jusqu’au sol et laisse quelques bonnes dizaines de centimètres entre leur bas et le carrelage. Il n’y a pas une raison à cela mais plusieurs carrément !

Il y a d'abord une raison économique : une porte plus courte c’est moins de bois ou d’aggloméré utilisé et donc forcément ça coûte moins cher. Et ça prend moins de temps à nettoyer ces WC puisqu’un coup de balai en dessous suffit pour laver le sol, mais ce gain de temps c’est aussi un gain d’argent.

L'autre raison de ces portes plus courtes, c'est évidemment la sécurité. Si une personne fait un malaise aux toilettes, c’est plus facile de l’évacuer ou d’accéder dans le WC avec une porte qui permet de se glisser en-dessous. Cette visibilité de l’extérieur permet aussi d’éviter que les toilettes publiques ne deviennent des lieux où se planquer pour dealer par exemple. Ces portes plus courtes facilitent l’aération des WC et l’évacuation des mauvaises odeurs dans un lieu où parfois ça pique le nez.

Enfin, il y a un effet psychologique à ces portes qui ne vont pas jusqu’au sol… Il y a eu une étude là-dessus : les gens restaient moins longtemps aux toilettes quand on peut les voir de l’extérieur, ce qui est le cas puisque les pieds sont visibles. Cette sensation de ne pas être totalement caché a un côté un peu dérangeant qui facilite le roulement dans les WC. Ce qui, avouez-le, est pratique quand on a une envie pressante mais que la personne qui y est avant nous, elle, n’a pas l’air pressée !

