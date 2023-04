Traitée de nymphomane, manipulatrice, dépravée, tyrannique, meurtrière... Aucune femme, dans l’histoire occidentale, n’a inspiré autant de répulsion et de fascination que Messaline. Il est vrai que cette femme n'est pas une impératrice comme les autres. Cette dernière organise des orgies au palais impérial, au cours desquelles elle oblige les femmes de la haute société à commettre l’adultère, sous les yeux de leurs maris.

Plus accablant encore aux yeux des Romains, elle prend l’initiative dans les rapports sexuels et choisit elle-même ses amants, alors que l’idéal de la matrone romaine, incarné par l’impératrice Livie, est de se soumettre passivement au désir de son mari et bien sûr, de lui être fidèle.

Trop tard. Messaline a goûté au pouvoir. Son insatiable libido, associée à sa jalousie maladive, est crainte par tous le peuple romain. Elle est l’impératrice, tout lui est permis.

Caius Silius, devenu l'amant de l'impératrice malgré lui

Messaline a désormais plus de 20 ans et elle goûte le plaisir de la chair avec des hommes plus jeunes, plus vigoureux et bien plus excitants que son vieil époux, l'empereur Claude. Ses désirs n’ont plus de limites lorsqu’elle rencontre le jeune consul, Caius Silius. Elle le veut, et elle l’aura ! Messaline, qui n’a pas pour habitude d’être frustrée, décide coûte que coûte que ce Romain finira dans ses bras. Elle profite alors de son influence et de sa réputation funeste pour transformer le jeune consul en objet de son désir sous une pression intenable. Elle lui ordonne de devenir son amant et de répudier son épouse. On connait le sort des hommes qui refusent les avances de Messaline, ils meurent rarement de vieillesse…

Caius Silius cède et se montre désormais publiquement aux bras de Messaline. Les analyses divergent quant aux sentiments de Caius Silius. Certains pensent qu’il était réellement épris de sa maîtresse. D’autres suggèrent qu’il était conscient du scandale qu’il provoquerait, en faisant de l’empereur un cocu notoire. Sachant qu’il périrait de toute façon de la faute de Messaline et de son opposition politique, il en avait accepté la fatalité.

À écouter RÉCIT - Messaline : femme fatale depuis 2000 ans... 00:33:32

Le couple vit publiquement ensemble et Messaline va même jusqu’à transférer chez lui du mobilier et des esclaves du palais impérial. À l’automne 48 après JC, elle se marie avec Silius. Non pas en secret, mais selon tous les usages, avec un contrat, des témoins, une nuit de noces. Les historiens ont tous perdu leur latin face à cette histoire invraisemblable et suicidaire pour les deux amants.

Pourtant, on ne peut pas réduire l’histoire de Silius et Messaline à une simple coucherie. Silius est compromis politiquement car il est du parti opposé à l’empereur. Il sait qu’il peut être éliminé à ce titre et pas seulement s’il repousse Messaline, ce qu’il n’a pas fait. C’est lui qui la pousse au mariage. En l’épousant et en adoptant son fils Britannicus, il peut s'extirper de ce danger politique et s'emparer du trône qu'il convoite tant. Lors de la cérémonie, l'empereur Claude se trouve en voyage à Ostie. Narcisse, un de ses proches affranchis, demande à ses maîtresses de le prévenir. Lorsqu’il apprend la célébration de ce mariage incroyable qui sonne comme une répudiation de l’empereur par sa femme, les choses sont claires pour Claude : Messaline et son consul amant fomentent un coup d’état. C’est la provocation de trop.



En quelques heures, l’affaire est pliée. Messaline a beau envoyer ses enfants auprès de Claude pour l’attendrir, ils sont écartés par Narcisse. Elle se réfugie alors dans les jardins de Lucullus. Sa mère la rejoint et la supplie de se suicider. Messaline saisit alors un poignard, mais hésite. Elle se retrouve dans la situation terrible qu’elle a fait vivre à tant de pauvres gens… La lame fait face à son cœur, mais elle est incapable de se donner la mort, et c’est finalement le tribun qui la transperce de son glaive. Son corps est abandonné sur place, tandis qu’au palais, Claude ripaille, et finit par lever son verre à l’annonce de sa mort en jurant de ne pas se remarier. Une promesse de courte durée puisqu’il se remariera rapidement avec Agrippine, la mère de Néron, qui l’assassinera d’ailleurs à son tour avec un plat de champignons.