Pourquoi se brosser les dents était un cauchemar du temps des Romains ?

Au temps de Jules César quand vos parents vous disaient : "Va te brosser les dents", c’était considéré comme une punition à cause du dentifrice.

Le dentifrice, du latin "dentis", dent, et "fricare", frotter, il existe depuis le IVème siècle avant Jésus-Christ et on le doit aux Égyptiens. À l’époque, c’est une sorte de poudre à base de sel, de poivre, de feuilles de menthe et de fleurs d’iris broyées. Les Grecs lui donnent un pouvoir abrasif en y rajoutant de la coquille d’huître broyée ou de la poudre d’os. Ce n'est pas terrible, mais avec les Romains, ça va devenir carrément pire. Et pire, c’est un euphémisme…

Les Romains décident d’intégrer dans leur dentifrice un produit vraiment blanchissant qu’ils utilisent d’ailleurs aussi pour leur bain de bouche. C'est l'urine, parce qu'il contient de l’ammoniaque dont on se sert notamment pour désinfecter ou blanchir le linge. Les Romains décident donc de l’utiliser pour leur toge et leurs dents.

Un savant travail qui va enrichir Cascellius

Attention, ils ne servent pas à la source, si je puis dire. Cette urine est laissée quelques semaines dans un récipient afin de fermenter et que l’urée se transforme en carbonate d’ammoniaque. C’est un savant travail qui va permettre à certains de s’enrichir comme Cascellius, au Ier siècle après Jésus-Christ, dont on s’arrache l’urine qu’il fait venir de Barcelone ou de Tarragone en Espagne dans des jarres en albâtre. C’était hors de prix et évidemment réservé aux VIP. Vous devez vous dire qu’ils étaient vraiment fous ces Romains. Cette pratique du bain de bouche à l’urine, les Français l’ont adoptée et chez nous elle a duré jusqu’au XVIIème siècle.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

La rédaction vous recommande