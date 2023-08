Thierry Henry nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs

C'est officiel depuis lundi 21 août : Thierry Henry est le nouvel entraîneur de l'équipe de France espoirs. L'ancien attaquant des Bleus et d'Arsenal, aujourd'hui âgé de 46 ans, succède à Sylvain Ripoll, écarté fin juillet dans la foulée de l'élimination des Bleuets en quart de finale de l'Euro 2023 par l'Ukraine (3-1). "Titi" était libre de tout engagement depuis février et la fin de son aventure en tant qu'adjoint de la sélection belge, aux côtés de l'Espagnol Roberto Martinez.

La Fédération française de football a donc fait appel à l'ancien recordman de buts en Bleu (51, désormais devancé par Olivier Giroud, 53) pour conduire la France aux Jeux olympiques de Paris en 2024 (vendredi 26 juillet-dimanche 11 août). À l'issue de sa retraite sportive en décembre 2014, Thierry Henry a entraîné les moins de 16 ans d'Arsenal puis connu deux courtes expériences dans le costume de coach principal, à Monaco (20 matches lors de la saison 2018-2019) puis à l'Impact de Montréal (29 matches entre fin 2019 et début 2021).

L'équipe de France olympique, composée de joueurs de moins de 23 ans à trois exceptions - ce qui rend possible la présence de Kylian Mbappé (24 ans), Hugo Lloris (36 ans) et Antoine Griezmann (32 ans) -, reste sur une élimination dès le 1er tour à Tokyo après cinq éditions manquées. 5e en 1996 à Atlanta avec Raymond Domenech sur le banc et Claude Makélélé, Vikash Dhorasoo, Robert Pirès, Sylvain Wiltord ou Florian Maurice sur le terrain, elle fut sacrée championne olympique en 1984 à Los Angeles avec Henri Michel comme sélectionneur.

