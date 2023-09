Lorànt Deutsch révèle que "ce n'est pas la Seine qui coule dans la capitale"

À l'été 2024, Paris accueillera les Jeux olympiques. La cérémonie d'ouverture devrait se faire sur la Seine... ou pas. En fait, les athlètes ne navigueront jamais sur la Seine, mais sur l'Yonne. En effet, le fleuve qui traverse Paris ne porte pas le nom que tout le monde lui donne.

La Seine est, théoriquement, le deuxième fleuve le plus long de France après la Loire, longue de 775 km. Le cours d'eau prend sa source vers Dijon pour se jeter dans la Manche. Sauf qu'à 80 km au sud de Paris, en Seine-et-Marne, la Seine et l'Yonne se rejoignent. Or, la première a un débit plus faible que la seconde.

Ainsi, la Seine devrait donc être considérée comme un affluent de l'Yonne, puisqu'elle se jette dans cette dernière. Le poème de Guillaume Apollinaire aurait donc dû être écrit de la manière suivante : "Sous le pont Mirabeau coule l'Yonne... et nos amours...".

Mais alors, pourquoi le fleuve ne s'appelle-t-il pas l'Yonne ? Il y a plusieurs raisons. Autrefois, les hommes ne possédaient pas d'instruments de mesure aussi précis que les nôtres. Par ailleurs, dans l'Antiquité, la Seine était considérée comme une déesse gauloise, "Sequana", alors que l'Yonne voulait simplement dire le "cours d'eau".

