Braderie de Lille : Lorànt Deutsch raconte l'histoire du plus grand marché aux puces d'Europe

Comme chaque année, en début du mois de septembre, la braderie de Lille accueille deux millions de visiteurs, des milliers de vendeurs, et des centaines de tonnes de moules sont consommées. La Braderie de Lille existe depuis 1523. Cette année, l'évènement fête ses 500 ans, jour pour jour. Considérée comme le plus grand marché aux puces d’Europe, la Braderie de Lille est devenue, au fil du temps, la mère de toutes les braderies !

Au Moyen-âge, Lille est devenue une ville opulente avec une clientèle convoitée. Ce n’est plus la petite île entourée de marécages qui va donner son nom à la ville. Les marais ont été asséchés et la cité s’est enrichie par le blé et le commerce du drap. Les riches seigneurs, satisfaits dans leur éclatante profusion, permettent à leurs serviteurs de les faire profiter un peu de cette abondance. Comment ? En allant vendre, rue de la Grande-Chaussée et sur les pavés de la Grande Place, les vieux objets et les vêtements un peu élimés offerts par leurs maîtres.

Ces ventes à la sauvette deviennent des braderies, et même une grande fête. On fait rôtir du poulet et du cochon, du bœuf et du hareng… Il y a même des rôtisseurs pour nourrir tout ce petit monde… Le mot "rôtir" en flamand se dit "baaden". Le mot sera francisé et changera vite de sens pour devenir "brader". Si nos vendeurs voulaient à la fois "ripailler", enfin manger copieusement et faire des affaires, il fallait se dépêcher. Les serviteurs avaient le droit de sortie, mais devaient être de retour chez leur patron au lever du jour. Pour faire vite et bien, il fallait vendre à bas prix un haut-de-chausse ou un bougeoir, histoire de s’en débarrasser et d’empocher quelques sous avant l’aube. 500 ans plus tard, la braderie de Lille a fait des petits partout. A Dole, à Auxerre, à Dinard ou à Mayenne... Mais c’est à Lille, toujours et encore, qu’il faut revenir.

>> Entrez dans l'Histoire Tous les matins, du lundi au vendredi, Lorànt Deutsch présente "Entrez dans l’Histoire – la quotidienne". Fervent défenseur de notre patrimoine, l'animateur nous fait voyager dans le temps et raconte avec sa faconde inimitable, les grands moments qui ont façonné notre pays. Retrouvez aussi Lorànt Deutsch tous les samedis, dans le podcast "Entrez dans l'Histoire". Un podcast RTL Originals qui dresse le portrait d’une grande figure de l’Histoire.