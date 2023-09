Rentrée : Charlemagne a-t-il vraiment inventé l'école ?

Nos chers écoliers reprennent leurs cartables et leurs cahiers en cette rentrée 2023. Et pour cela, il faudrait remercier Charlemagne, paraît-il !



Vous connaissez la chanson de France Gall : "Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne !". C’est mignon, c’est accrocheur… Mais ce n'est surtout pas vrai ! Tout comme sa barbe fleurie, le mythe qui érige Charlemagne comme l'inventeur de l'école est un leurre.

Mais pourquoi dit-on cela ? Tout est à cause d’un moine, un certain Notker de Saint-Gall, dit "le Bègue". Notker de Saint-Gall vivait au 9e siècle, peu après la mort de Charlemagne. Il va alors écrire un recueil d'anecdotes sur la vie de notre célèbre empereur, mais cette œuvre reflète une vision plus idéalisée qu'historique. Dans cette œuvre, il y a du faux, mais aussi du vrai !

Charlemagne a bel et bien voulu mettre l’enseignement à la portée du plus grand nombre. Il aurait déclaré : "Qu’on rassemble les fils de condition modeste et les fils bien nés. Qu’on établisse des écoles pour l’instruction des garçons. Que dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, le chant, la grammaire, et qu’on dispose de livres bien corrigés". Mais c’était plutôt dans le but de former des prêtres que des étudiants de science Po !

Alors, depuis quand existe l’école ? Depuis que l’Homme a inventé l’écriture. Il fallait bien une initiation pour enseigner la lecture et l’écriture de générations en générations. C’était ça, à la base, l’école ! Ce temps consacré à l’étude des lettres et au savoir. L'enseignement a été pendant très longtemps réservé à certaines catégories sociales, notamment les religieux. Il faudra attendre un certain Jules Ferry, en 1881, pour rendre l'école laïque, gratuite et obligatoire. C’est à lui que l’on doit le système scolaire qui perdure encore aujourd’hui. Donc logiquement, France Gall aurait dû chanter : "Qui a eu cette idée folle, un jour de rendre l’école laïque, gratuite et obligatoire. C'est ce sacré Jules Ferry !". Mais ça sonne moins bien. Pas sûr qu’elle aurait vendu autant de disques…

