La Rochelle, c'est un peu "the place to be" depuis quelques années. Dans les classements des villes où il fait bon vivre, elle est toujours dans les premières. Alors, qu'est-ce qui attire tant à la Rochelle ? Bien sûr il y a l'océan, le TGV, le charme de la pierre... Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi quelque chose qui n'a pas de prix : c'est ce vent de liberté qui souffle ici.

Pourtant, La Rochelle part de loin. Durant l'Antiquité, c'est une ville gallo-romaine et hormis quelques richesses locales, comme le sel ou le vin, il n'y a que des marécages et des marais salants, qui sont battus par les vents de l'Atlantique.

À la fin de l'Antiquité, une petite ville fortifiée s'installe au bord du ruisseau Lafond. Ce cours d'eau offre un débouché vers la mer. Il est "le cordon ombilical" de La Rochelle, précise Lorànt Deutsch mais il faut attendre le Moyen-Âge pour que le port soit construit. Dès lors, le commerce rochelais explose. Le port devient le plus important du royaume de France et pour protéger leur commerce, les Rochelais construisent donc trois tours entre le XVIIème et le XIVème siècle : la Saint-Nicolas, la Chaîne, et la Lanterne.

Une ville protestante

L'indépendance d'esprit de La Rochelle s'affirme plus durant la Renaissance. Son port lui permet des échanges de marchandises, mais aussi des échanges d'idées. Dans les années 1530, elle est le creuset du protestantisme. Au XVIème siècle, les guerres de religions opposant les protestants et les catholiques. La Rochelle devient une "République protestante", explique l'animateur d'Entrez dans l'Histoire et reçoit le soutien des Anglais. Pour le royaume de France, très catholique, c'est inacceptable ! Richelieu déploie alors les grands moyens pour faire plier la ville. La ville est assiégée en 1628. Les trois quarts de la population sont tués, il ne reste que 5.000 survivants dans la ville martyre.

