L'abricot : un fruit (et un mot) globe-trotteur

Vous avez peut-être vu passer récemment une photo de moi en balade avec Bernard Lehut, le M. Littérature de RTL Matin Week-End. Un égoportrait, comme on dit joliment au Québec (pour les plus curieux, ce selfie amidesmotesque se trouve sur mes fils Instagram, Twitter (X) et Facebook).



Nous visitions la Cité internationale de la langue française, qui a ouvert ses portes cette semaine à Villers-Cotterêts, à moins d’une heure de Paris en train. Un château de François Ier transformé en palais du français, ça, c’est une maison pour moi. C’est ludique, instructif, interactif, une vraie fête foraine de la langue française.



Rappelons que Villers-Cotterêts est considéré comme emblématique de notre langue, puisque c’est là que François Ier a décidé, en 1539, que le français serait désormais l’idiome des documents officiels, à la place du latin. Une révolution. Et tout un symbole.

Le “fruit précoce”

Au gré du parcours de visite, on suit les évolutions du français, ses échanges avec les autres langues. J’ai bien aimé l’histoire du mot abricot, par exemple, qui a fait tout le tour de la Méditerranée avant de venir se poser chez nous sous sa forme actuelle.

Plus précisément, selon le Dictionnaire historique de la langue française, "l’abricot, originaire de Chine, a commencé sa carrière méditerranéenne en Syrie. Les Grecs l’avaient appelé armeniakon, ‘fruit d’Arménie’”, puisque c’est par là qu’il leur arrivait. Les Latins ont traduit la chose en pruna armeniaca, mais en lui donnant aussi un deuxième nom : praecoquum, "le fruit précoce". Et voilà que ce praecoquum latin repasse en grec, sous la forme praikokion, mot qu’adopteront les Arabes, en le transformant en al barquq, et en l’exportant vers l’Espagne, où il devient albaricoque. Le catalan dira albercoc, et le français aubercot, puis abricot au XVIe siècle. Ouf.



Je me suis bien amusée aussi avec un dispositif interactif sur les mots migrateurs. Parmi les termes français qui ont eu le plus grand succès dans les autres langues du monde j’ai noté cabaret, gratin, croissant, avenue, maquillage, chef, bouquet, déjà-vu.

On dit déjà-vu en roumain, en anglais, en espagnol, en arabe, figurez-vous, mais aussi en polonais, en allemand, en italien, en suédois, en russe et même en japonais. A croire que ce sont les Français qui ont inventé cette “impression intense d’avoir déjà vécu la situation actuelle dans le passé”, comme la définit le Petit Larousse. Pour la suite, courez à Villers-Cotterêts, véritable parc d’attractions pour amis des mots !

