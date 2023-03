Orthographe : faut-il écrire "davantage" ou "d’avantage" ?

Aujourd’hui, amis des mots, je vous parle d’une faute parue (eh oui !) dans le journal Le Monde. Le Monde fait pourtant partie des rares journaux qui aient encore des correcteurs. Seulement les correcteurs, malheureusement, sont humains, eux aussi... et il leur arrive (parfois, pas souvent !) de laisser passer une bourdinette. Eh oui.

Honnêtement, ça me rend marteau. Mais si j’ai envie de vous parler de cette faute, c’est que je la vois un peu partout ailleurs aussi, bref je me suis dit que le Bonbon sur la langue pouvait faire œuvre utile. Voilà : la phrase incriminée était : "L’ONU doit faire d’avantage".

Ça passe bien, hein ? Il faut dire que, comme c’est souvent le cas, l’erreur ne s’entend pas. Mais davantage était écrit "D [apostrophe] avantage". La raison pour laquelle le correcteur qui a lu ce texte l’a laissé passer - et n’oublions pas le journaliste qui a écrit ainsi au départ, il faut rendre à César la faute d’orthographe qui est à César - la raison, c’est que "d’avantage", ça existe... mais pas dans une phrase comme "L’ONU doit faire davantage". Ici, il fallait l’écrire sans apostrophe, naturellement. Quand davantage est synonyme de "plus", c’est en un seul mot.

“Avantage” vient d'“avant”

Pour l’anecdote, cet adverbe, davantage, vient du nom avantage, avec lequel il a été confondu dans notre exemple, et tous les deux sont des descendants d’un autre adverbe, avant, qui a également donné naissance à avance, avancer et avancement, mais aussi à auparavant, devant, devancer, et même ancêtre - eh oui, les "ancêtres", c’est ceux "d’avant" !



Et pour revenir à notre avantage, au départ, c’est quelque chose qui "est" ou qui "met en avant". Quant à davantage, on a d’abord connu la graphie "d’avantage", qui signifiait “"par un avantage" mais aussi "de plus"... et c’est ce sens de "plus" qui a fini par se différencier en collant le d à avantage.

Le plus trompeur, c’est que certaines phrases peuvent s’écrire avec les deux orthographes... mais bien sûr elles ont des sens différents. Larousse.fr donne l’exemple : "Je ne demande pas davantage/d’avantage". Si on écrit davantage en un seul mot, c’est je ne demande pas plus. Si on l’écrit en deux mots, c’est "Je ne demande aucun avantage".

Finalement, c’est tout bête, si davantage veut dire plus, alors c’est en un seul mot. Tiens, je prendrais bien davantage de café, moi. Et pour finir, une bise matinale spéciale à Vitali, de Evreux, qui "met son réveil pour m’écouter tous les samedis et dimanches matin". Merci, cher Vitali, et bon réveil !

