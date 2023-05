Aujourd’hui, amis des mots, je vous propose de compter… ou de conter. Compter (compter sur ses doigts), et conter (conter une histoire), se prononcent de la même façon. Et, en réalité, c’est le même mot : les deux verbes ont la même origine latine, computare, qui veut dire "calculer, énumérer"… et qui pour tout compliquer s’est d’abord écrit conter en français. Eh oui ! Comme le conter qui veut dire raconter.



En fait, conter une histoire, explique le Dictionnaire historique de la langue française, c’est "relater en énumérant des faits". C’est à partir de la fin du XVIIe siècle seulement que l’orthographe "compter" permet de différencier la notion de comptage de chiffres de celle de conter des histoires. Et c’est bien du premier que je veux vous parler ce matin, parce qu’il y a une expression dans laquelle il est sans cesse utilisé de travers.

Voilà : on confond régulièrement "sans compter" et "compter sans". On pourrait croire que c'est la même chose... mais non. Certes, l’erreur est subtile, c’est pourquoi je la trouve y compris sous la plume des journalistes du Monde, où j’ai corrigé récemment un "C’était sans compter avec l’inflation"... Sans est l’inverse d’avec ! Dire "C’était sans compter avec", c’est un peu comme dire "Je me suis promenée sans avec mon chien" !

En déplaçant le "sans", on change complètement le sens !

Comment faut-il dire, alors ? "C’était compter sans l’inflation", simplement. Danielle Sallenave a publié un très éclairant article sur le site de l’Académie française. Elle y rappelle que compter peut avoir le sens littéral de "compter sa monnaie" mais aussi par extension d’"avoir de l’importance", comme dans "c’est un détail qui compte". Et que ce sens peut être modifié par des prépositions...



Compter sur, c’est avoir confiance : je compte sur toi. Compter pour, c’est avoir de l’importance : il compte beaucoup pour moi. Compter avec, c’est tenir compte de : "Il faudra compter avec la concurrence" (c’est-à-dire qu’il ne faut pas l’oublier). Enfin, compter sans, c’est l’inverse : "ne pas tenir compte de". Or, "Souvent, explique l’académicienne, au lieu de compter sans, on trouve sans compter". Mais "quand on dit 'C’était sans compter les cavaliers [de l’ennemi]', cela n’a pas du tout le même sens que 'compter sans les cavaliers' : sans compter renvoie simplement à une évaluation numérique des troupes." Donc le premier sens de compter : 1, 2, 3…



En somme, juste en déplaçant le "sans", on change complètement le sens ! C’est simple, finalement, retenez ceci : compter sans, c’est oublier ; sans compter, c’est ne pas comptabiliser. Et si vous n’avez pas tout compris, venez me voir à La Rochelle, à la librairie Calligrammes, à 10h30 pour une miniconférence "N’ayez pas peur de l’orthographe", suivie d’une séance de dédicaces de 11 heures à 13 heures !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info