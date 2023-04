Langue française : du salaire à la salsa

La semaine dernière, amis des mots, nous parlions salaire brut, salaire net… ce qui a conduit Marc, de Charente-Maritime, à s’interroger : il se demande pourquoi on emploie le mot salaire, alors que sur la feuille qu’il reçoit chaque mois de son employeur il est écrit "bulletin de paie".

Il y a quantité de synonymes au mot salaire. C’est la preuve que c’est un truc important ! On peut bien sûr parler de paie ou de paye, mais aussi, selon les cas, de rémunération, de rétribution, d’émoluments, d’appointements, de gages (pour le personnel de maison… et les tueurs à gages !), de vacation (pour les vacataires), de cachet (pour les gens du spectacle), de revenus (ça, c’est pour le percepteur), de commission (pour les commerciaux), de guelte (pour les vendeurs), de traitement (pour les fonctionnaires), d’honoraires (pour les médecins et les avocats), et nous avons déjà évoqué dans le Bonbon sur la langue la solde qui a donné son nom au soldat.

Saupoudrer, c’est poudrer de sel

Eh bien figurez-vous que la solde et le salaire ont la même origine surprenante : le sel ! J’ai découvert cela en flânant sur le site de l’Inrap, l’Institut national de recherches archéologiques préventives. Notre "salaire vient du latin salarium, qui désigne à l’origine la 'ration de sel' donnée aux soldats romains" puis la "'somme donnée aux soldats pour acheter leur sel'". La solde est donc un dérivé de sal, le sel romain – entre parenthèses c’est pour cela que l’on ne "sele" pas ses frites, mais qu’on les sale !

Mais pourquoi avoir donné tant d’importance au sel ? Le sel était rare, donc cher et précieux. Produit par évaporation d’eau de mer ou récolté dans des mines, on ne le trouvait pas dans des rayons de supermarchés débordant de petites boîtes rondes commodément percées de petits trous. Le sel est indispensable à la santé humaine, et il l’était alors aussi à la conservation des aliments, avant l’invention des conserves et du frigo : c’est du sel que viennent les salaisons, bien sûr, sans compter que, sans sel, pas de fromage !

Aujourd’hui, du sel, il y en a sur toutes les tables… et aussi partout dans notre langue. En effet, en plus de la solde et du salaire, le sel est à l’origine du mot salade, qui a d’abord désigné un mélange de légumes crus assaisonnés, au sel notamment. Le sel a aussi donné des mots en "sau", comme la saumure, le verbe saupoudrer, littéralement "poudrer de sel" (ce qui rend étrange, tout à coup, de saupoudrer quoi que ce soit… de sucre), mais le sel est aussi à l’origine de la sauce, salsa en latin… salsa qui désigne depuis le XXe siècle une danse latine bien épicée.

Mais mon préféré, parmi les descendants du sel, c’est l’adjectif saugrenu, synonyme aujourd’hui de bizarroïde, mais qui à l’origine s’appliquait, à une histoire ou à un juron piquant… salé, quoi !

