"Amener" ou "emmener" : que faut-il écrire ?

Le Bonbon sur la langue du jour est né d’un message de Julie, de Longuyon, en Meurthe-et-Moselle, tout près de la Belgique. Julie m’écrit : “Tout d’abord merci pour votre chronique sur RTL, j’aime votre voix et votre humour qui me permet de retenir ce que vous m’y apprenez.” (Oh, merci Julie !) Julie a “un petit souci pour différencier "amener" et "emmener". En effet, écrit-elle, je ne sais jamais lequel des deux je dois employer quand il s’agit par exemple d’amener ou d’emmener les enfants à la piscine (ou au parc comme vous préférez) ! Je compte sur vous pour réussir à me faire retenir quel verbe il convient d’employer et dans quelle situation. PS : Un bonbon sur la langue, ça devrait se déguster tous les matins et pas uniquement le samedi !”

Bonne nouvelle : le Bonbon sur la langue c’est deux fois par semaine, le samedi ET le dimanche, à 8 heures moins 10 ! Quant au reste, lourde responsabilité que vous me confiez là, Julie, vous expliquer la différence ET réussir à vous la faire retenir ! Mais allez, défi relevé, on y va. D’abord, amener et emmener sont ce qu’on appelle des “paronymes”, des mots qui se ressemblent tellement qu’on les confond.

Vous restez... ou vous partez ?

Vous entendez bien, d’ailleurs, qu’ils sont bâtis sur la même racine, le verbe mener, auquel on a ajouté des préfixes différents. Dans un cas, c’est “a” (a-mener), dans l’autre “en” (em-mener)… Amener, c’est “faire venir avec soi”, explique Larousse.fr, tandis qu’emmener, c’est “faire quitter un lieu avec soi”. “Le préfixe a- met l’accent sur le lieu d’arrivée, précise le Bescherelle, et suppose [plutôt] que l’on y dépose celui ou celle que l’on déplace. Ainsi, on amène son enfant à la garderie pour l’y laisser aux bons soins du personnel de garde, comme on amène sa voiture au garage pour y faire effectuer des réparations.” Néanmoins, précise le Larousse, on peut aussi “amener quelqu’un chez un ami”.

“Le préfixe em-, toujours selon le Bescherelle, met plutôt l’accent sur le lieu de départ et contient l’idée que l’on s’éloigne de cet endroit en compagnie de la personne, pour rester avec elle. Ainsi, on emmène son enfant au bord de la mer (et on se fait bronzer pendant qu’il joue dans l’eau), comme on emmène son chien en promenade dans la forêt.”

Vous voyez que c’est très proche, comme sens. Dans certaines situations, d’ailleurs, on peut employer indifféremment les deux verbes. Donc pour la question de Julie : est-ce qu’elle amène ou emmène ses enfants à la piscine ? Eh bien, chère Julie, ici, tout dépend de vous ! Vous restez, ou pas ? Si vous amenez vos enfants à la piscine, on imagine plutôt que vous les déposez et qu’ensuite vous rentrez à la maison, tandis que si vous les y emmenez, vous allez nager avec eux. Bon plongeon à tous !

