Charles de Gaulle, déjà (eh oui !), s’est un jour emporté face à l’abus d’anglicismes dans le langage militaire. Il a demandé à son ministre des Armées, Pierre Messmer, que soit "employ[é] un terme français chaque fois que [c’était] possible… c’est-à-dire dans tous les cas !" Peu après, au début des années 1970, naissait le Dispositif d’enrichissement de la langue, qui propose des équivalents français pour lutter contre l’invasion de l’anglais américain.

Les langues se sont toujours influencées, entrecroisées, fertilisées les unes les autres, c’est la vie des langues et c’est très bien ainsi. Mais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’hégémonie de l’américain agace nombre de francophones. Pour fêter son cinquantenaire, la Commission d’enrichissement de la langue française publie un fascicule mettant en avant 50 termes-clés. J’ai déjà parlé ici des fake news, par exemple, qu’elle propose de remplacer par infox, mot-valise basé sur info et intox qui n’a pas complètement détrôné l’américanisme, mais qui s’est assez bien installé dans l’usage.

Naturellement, l’usage de "fake news" n’est pas pour autant interdit. Il n’existe pas en France de police du langage, chacun peut s’exprimer comme il le souhaite. La faute de français n’est pas un délit, l’anglicisme non plus – ouf, car nous en commettons tous… Mais l’usage des mots proposés par cette Commission, une fois validés par l’Académie française et publiés au Journal officiel, devient obligatoire pour nos administrations. Pour les autres, journalistes, traducteurs, et tous ceux qui se soucient du bon usage du français, ils servent simplement de référence.

Digital, c’est ce qui est relatif aux doigts

Il y a un américanisme qui envahit notre vocabulaire depuis l’avènement de l’informatique, c’est l’adjectif digital. On parle partout de technologies digitales, d’images digitales, de digitalisation de documents : ce n’est pas du français ! Digital, en français, c’est ce qui est relatif aux doigts, comme nos empreintes digitales. En anglais, en revanche, digit, c’est le chiffre. Digit a la même origine latine que doigt : digitus, parce qu’on compte… avec les doigts !

Digital se traduit par numérique en français : les nouvelles technologies, comme ce ne sont pas des technologies des doigts, ne sont donc pas digitales mais numériques ! Si vous voulez me faire plaisir, amis des mots, cessez de digitaliser vos documents, numérisez-les ! Et si vous vous demandez comment on dit big data, cold case ou greenwashing, allez faire une visite sur le site Culture.fr/franceterme, vous y ferez une moisson de jolis mots français !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info