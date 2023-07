Langue française : dit-on "après qu'on ait mangé" ou "après qu'on aura mangé" ?

Dites-vous : "J'irai après qu'on ait mangé" ou "après qu'on aura mangé" ? Et bien, on dit "J’irai après qu’on aura mangé". Et oui. "Avant que", on appelle ça une locution, c’est-à-dire un ensemble de mots figés ensemble. "Avant que" est suivi du subjonctif, tandis que "après que" est suivi de l’indicatif. On dira donc "avant qu’on ait mangé" mais "après qu’on aura mangé".

Les grammairiens justifient la chose en expliquant que le subjonctif est le mode de l’éventuel, tandis que l’indicatif est celui du réel. Ce qui ne s’est pas encore produit, donc qui se construit avec "avant que" est du registre de l’éventuel, donc subjonctif. Ce qui s’est produit, donc qui se construit avec "après que", est du registre du réel, donc indicatif.

Après que vous aurez assimilé cette règle, vous pourrez briller en société. Certes, avant que vous ayez convaincu vos amis que telle est bien la règle, il vous faudra peut-être un peu de patience ou leur faire écouter ce podcast. Mon truc pour mémoriser cette drôle de règle : rappelez-vous que Charles Trenet chantait : "Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu".

Ce podcast est extrait du livre de Muriel Gilbert, Les 99 fautes que tout le monde fait… sauf vous, maintenant ! (édité chez Vuibert).

