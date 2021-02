Charles Trenet chante "Boum !" en anglais, une rareté enregistrée en 1940

publié le 19/02/2021 à 08:27

Ce 19 février marque les 20 ans de la mort de Charles Trenet. L’artiste était génial, il y a tout chez Trenet, il a bousculé l’écriture, agité les rythmes, décoiffé l’univers musical gominé des années 30-40. Bref, il a inventé la chanson moderne.

Charles Trenet avait 25 ans lorsqu’il a signé son premier coup d’éclat, premier coup de cœur, c’est la chanson Boum ! qui est sortie en 1938. Un morceau écrit pour le film musical La route enchantée, et c’est grâce à son interprétation triomphale sur la scène du music-hall parisien l’ABC que Boum ! est devenu le premier succès populaire de Charles Trenet. Très vite, Trenet a visé les États-Unis, il s’y est d’ailleurs produit dès la fin des années 40, il avait donc enregistré quelques-uns de ses titres en anglais, parmi lesquels son succès Boum !.

Une rareté enregistrée en 1940, et qu’on retrouve dans l’Intégrale Y’a d’la joie sortie en 2017. "Je fais des chansons comme un pommier fait des pommes", disait Trenet, très vite surnommé "Le fou chantant". On doit ce surnom au patron du cabaret du Grand Hôtel de Marseille où Trenet se produisait de temps en temps, pendant son service militaire qu’il avait fait en partie à Istres. Il était inconnu à l’époque, il se faisait appeler Charles, et pour attirer les spectateurs, le patron avait fait une affiche sur laquelle il avait écrit : "à 22h , Charles, le Fou chantant".