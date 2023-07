Amis des mots, ce samedi je réponds à ce message de Marc : “Il me serait agréable, écrit-il dans un style joliment suranné, de savoir pourquoi le foie s’écrit avec un E à la fin alors que la foi n'a pas de E et qu’une fois s'écrit avec un S.”



C’est une question qui m’a touchée, parce qu’elle m’a rappelé une petite poésie que ma grand-mère aimait réciter quand j’étais enfant. Vous la connaissez, peut-être, c’est une sorte de comptine, on pourrait en faire une mini-dictée niveau débutants. Allez, on essaie ? On sort les stylos ?

“Il était une foi/e/s/x [rayez les mentions inutiles], une marchande de foi/e/s/x qui vendait du foi/e/s/x dans la ville de Foi/e/s/x. Elle se dit ma foi/e/s/x, c’est la dernière foi/e/s/x que je vends du foi/e/s/x dans la ville de Foi/e/s/x.”



Quant à moi, je crois bien que cette histoire de foi/e/s/x, que j’ai connue toute petite, a contribué à me donner le goût des plaisanteries de l’orthographe française !

On a là quatre graphies différentes : “Il était une FOIS”, bien sûr. Une marchande de FOIE. Eh oui, le foie, c’est masculin, mais c’est avec un E. Quant à la ville de Foix, c’est avec un X. “Elle se dit ma foi”, foi c’est féminin, oui, mais ça ne prend pas de E… Alors, pourquoi ces différences ?



Tout simplement parce que ces termes n’ont pas la même origine. Ils sont devenus des homophones, des mots qui se prononcent de la même façon, par les évolutions naturelles de l’usage… donc par hasard, en fait !

La marchande de foie... de Foix

La fois d’il était une fois vient du latin vices, désignant “le tour, le retour”, et elle a gardé le S final de son origine. Le foie, lui, nous apprend le Dictionnaire historique de la langue française, descend du latin ficatum, formé sur ficus, désignant quoi ? La figue ! Quel rapport ?, me demanderez-vous. Le rapport, c’est… le foie gras ! Ficatum a d’abord désigné un foie d’animal engraissé… aux figues, avant de, progressivement, représenter le foie tout court.



Quant à la jolie préfecture de l’Ariège dont vous pourrez visiter le château fort cathare pendant vos pérégrinations estivales, elle s’écrit avec un X – et là, on ne sait trop pourquoi : son étymologie fait l’objet de controverses…

Et la foi de “ma foi”, alors ? Elle descend du latin fides, que l’on retrouve dans le fidèle et dans la fidélité, et qui désigne aussi la confiance et la parole donnée, selon le Dictionnaire de l’Académie française, “et, en latin chrétien, la ‘confiance en Dieu’”. On trouve le mot en français au XIe siècle sous la forme feid. Dans le premier dictionnaire de l’Académie, en 1694, il s’écrit foy, puis foi depuis l’édition de 1740.

Ma foi, amis des mots, si vous en avez fait la première fois j’espère que vous ferez zéro faute dorénavant à l’histoire de la marchande de foie… de Foix !