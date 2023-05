Langue française : comment le mot "Lune" a donné "lunettes"

Amis des mots, j’ai entendu cette semaine dans le métro un petit bonhomme de six ou sept ans qui posait une question diablement intéressante : il demandait à son papa si c’était la Lune qui avait donné le nom des lunettes. Le papa en question s’étant contenté de répondre "Dépêche-toi, on descend", j’espère que ce jeune curieux est à l’écoute de RTL ce dimanche matin : il va enfin avoir sa réponse !



Il a raison, bien sûr, il y a un lien entre l’astre nocturne qui est un satellite de la Terre et ces verres correcteurs sans lesquels mon monde est flou. Et d’ailleurs, entre ces deux termes, la lune et les lunettes, il y a d’abord eu la lunette, au singulier, qu’utilise par exemple l’astronome pour regarder la Lune ! La lunette astronomique tiendrait donc son nom de la Lune ? Ouiiii ! Mais pas parce qu’on la regarde avec. Allez, je vous raconte tout ça. Le nom de la Lune, qui apparaît au XIe siècle en français, a une origine très ancienne, plus vieille que le latin, un mot indoeuropéen en fait, leuk, signifiant "éclairer" ou "être lumineux", qui a donné aussi, explique le Dictionnaire historique de la langue française, la luciole, la lueur, le lustre et même la lucidité, bref toutes ces choses lumineuses... comme la Lune !



Au XVIe siècle, lune prend le sens de période, d’intervalle entre deux pleines lunes (on dit aujourd’hui une lunaison). Une lune, ou une lunaison, c’est environ 29 jours. C’est de ce sens que dérive (en passant par l’anglais honeymoon) la lune de miel, quelques semaines de bonheur sucré qui succèdent au mariage. Ainsi, la Lune a inspiré des mots par sa lumière, par le rythme mensuel de ses apparitions et disparitions, et également par sa forme ronde, lorsqu’elle est pleine. Petite curiosité au passage : la Lune s’écrit avec une majuscule uniquement quand il s’agit de l’astre : la Lune tourne autour de la Terre, majuscule à Lune et à Terre. En revanche, la pleine lune, ce n’est que l’image lumineuse de l’astre… donc L minuscule.



Quoi qu’il en soit, c’est à la forme ronde de la pleine lune que fait référence la lunette, littéralement une "petite lune", lunette qui désigne quantité d’objets arrondis, de la lunette astronomique jusqu’à la lunette arrière de nos voitures (qui était ronde à l’origine), en passant par… la lunette des WC ! Et les lunettes au pluriel, alors ? Elles ont été inventées au Moyen Âge, probablement en Italie, quand on s’est dit qu’un verre grossissant de lunette astronomique pourrait sans doute aider les bigleux comme moi à mieux voir. Puis on a eu l’idée géniale, puisque la plupart des humains ont la chance d’être équipés de deux yeux, d’utiliser deux verres. Et voilà comment sont nées nos lunettes, au pluriel !

