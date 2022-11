Faut-il dire "ceci dit" ou "cela dit" ?

C’est un auditeur de RTL Matin Week-End qui a inspiré le Bonbon sur la langue de ce samedi : Michel, de Saint-Bernard, dans l’Ain, m’écrit qu’un "petit coup de semonce de [ma] part – toujours bienveillant et positif [c’est lui qui le dit !] – serait bienvenu pour inciter nos gouvernants, censés s’exprimer en français, à donner l'exemple".

Michel est agacé, ses mots auront peut-être un peu dépassé sa pensée. Voilà, il écrit qu’en nous écoutant, sur RTL, il "subit" entre autres les annonces gouvernementales conclues par la mention "Ceci est un message de tel ou tel ministère..." (de la Transition écologique pour les économies d’énergie, de la Santé pour la campagne de vaccination contre la grippe…).

Or cet usage de ceci est une erreur ! Eeeeh oui ! On croit parfois que ceci n’est qu’une manière chic-issime de dire cela – ou ça, en version abrégée. C’est apparemment ce que s’imaginent en tout cas les concepteurs de ces campagnes de communication publiques. Mais non !

Ceci et cela sont tous les deux des pronoms démonstratifs, et ils ont des sens très proches, naturellement, mais ils ne sont pas interchangeables. En fait, ils fonctionnent en opposition, comme les deux faces d’une médaille. D’abord, côté pile, ceci s’emploie pour désigner quelque chose de proche, tandis que, côté face, cela représente quelque chose de plus éloigné. "Tenez, je vous donne ceci, que je tiens dans la main. En échange, apportez-moi cela, là-bas !" Il existe la même différence de proximité ou d’éloignement entre ici et là, voici et voilà, celui-ci et celui-là.

La formule correcte est "cela dit"

Par ailleurs, et c’est là, dans les messages gouvernementaux dont parle Michel, que le bât blesse (avec un accent circonflexe et un T, celui qui blesse, petite révision d’il y a quelques semaines), écoutez bien : ceci annonce ce qui va être dit, tandis que cela reprend ce qui vient de l’être. En somme, on devrait conclure un spot publicitaire par "Cela était un message du ministère…" On dirait sans doute plus naturellement "C’était un message du ministère…".

On pourrait aussi garder "Ceci est un message", d’ailleurs, mais avant de diffuser le message et non après. Quoi qu’il en soit, retenez bien ceci : puisque ceci annonce ce qui va être dit, on ne devrait jamais dire ou écrire "ceci dit". Cette formule qui passe pour élégante est au contraire considérée par Larousse.fr comme d’un niveau de langue "relâché" !



Eh oui, la formule correcte, est "cela dit". Cher Michel de l’Ain, je veux vous dire ceci : vous avez tout à fait raison. Cela dit, j’espère que les publicitaires responsables des messages ministériels sont à l’écoute du Bonbon sur la langue. Autrement, amis des mots faites-leur passer le message !

