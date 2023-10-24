En 1929, l\u2019\u00e9conomie des Etats-Unis est en bonne sant\u00e9. Pourtant, beaucoup d\u2019Am\u00e9ricains jouent en Bourse comme on joue au casino, ils ach\u00e8tent et revendent \u00e0 tout-va pour sp\u00e9culer. Mais en octobre de cette m\u00eame ann\u00e9e, la production am\u00e9ricaine ralentit et, dans le m\u00eame temps, les taux d\u2019int\u00e9r\u00eat s\u2019envolent. Les actionnaires se mettent alors \u00e0 vendre leurs actions en masse \u2026 mais il n\u2019y a pas d\u2019acheteurs ! En l\u2019espace d\u2019une matin\u00e9e, les cours des actions d\u00e9gringolent \u00e0 un niveau record\u2026 Du jamais-vu ! C\u2019est la panique. \u00c0 New York , des \u00e9meutes se forment et des traders se suicident en se jetant par les fen\u00eatres. Wall Street est sur le point de fermer mais heureusement, les banques jouent les pompiers de service et ach\u00e8tent le maximum possible d\u2019actions pour emp\u00eacher un krach. \u00c0 la fin de la journ\u00e9e du 24 octobre, les cours se redressent. Tout le monde se dit que le cauchemar est termin\u00e9 et pendant les deux jours qui suivent, la Bourse de New York retrouve des couleurs. Sauf que la semaine qui suit, le cours des actions replonge et cette fois-ci, les banques sont absentes. Les valeurs des grandes entreprises comme G\u00e9n\u00e9ral Electric et General Motors s\u2019effondrent. L\u2019indice boursier, le Dow Jones, est en chute libre. Des millions de personnes \u00e0 la rue du jour au lendemain. En 3 semaines, Wall Street perd l\u2019\u00e9quivalent de 30 milliards de dollars, ce qui repr\u00e9sente 10 fois le budget des Etats-Unis. Les Am\u00e9ricains qui ont achet\u00e9 des actions \u00e0 cr\u00e9dit se retrouvent donc ruin\u00e9s car ils ne peuvent plus rembourser les banques. Les banques font ensuite faillites et entra\u00eenent avec elles les entreprises cot\u00e9es en bourse qui mettent la cl\u00e9 sous la porte. Tout le monde est entra\u00een\u00e9 dans la catastrophe : chute des investissements, chute de la production, chute de la consommation, hausse du ch\u00f4mage et de la pauvret\u00e9... C\u2019est toute l\u2019\u00e9conomie am\u00e9ricaine qui s\u2019\u00e9croule comme un ch\u00e2teau de cartes. Des millions de personnes se retrouvent \u00e0 la rue du jour au lendemain. Ce sont les \u00e9conomies de la plan\u00e8te enti\u00e8re qui se retrouvent \u00e0 genoux, l\u00e0 o\u00f9 les Etats-Unis ont investi beaucoup de capitaux. Cela entra\u00eene une crise mondiale. Partout, le ch\u00f4mage et la mis\u00e8re explosent. Chaque pays adopte alors des mesures protectionnistes. L\u2019Etat reprend la main sur l\u2019\u00e9conomie, mais cela ne suffit pas face \u00e0 l\u2019ampleur de la catastrophe. Le krach de Wall Street est \u00e0 l\u2019origine de la pire crise \u00e9conomique de l\u2019Histoire. On parle alors de la 'Grande D\u00e9pression'. Les cons\u00e9quences vont \u00eatre terribles. La mont\u00e9e des mouvements nationalistes se fait sentir, surtout dans les pays mal en point depuis la Premi\u00e8re Guerre mondiale. En Allemagne, c\u2019est le nazisme qui profite de l\u2019effondrement du pays. Plus la pauvret\u00e9 et le d\u00e9sespoir progressent, plus Hitler gagne des points aux \u00e9lections, jusqu\u2019\u00e0 finir par prendre le pouvoir. Ce jeudi noir, \u00e0 Wall Street , en 1929, a chang\u00e9 \u00e0 jamais l\u2019histoire de l\u2019humanit\u00e9. Cette date cl\u00e9 est \u00e9galement l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale...