Lyon : Lorànt Deutsch raconte comment la ville a été fondée

La ville de Lyon est née très exactement le 9 octobre - 43 avant Jésus-Christ. À l'époque, un certain Lucius Munatius Plancus, gouverneur romain de la Gaule, s’est arrêté à la confluence d’un rivière et d’un fleuve, le Rhône et la Saône et a décidé d’y construire une ville, sa ville. Plancus, avait reçu l’ordre formel du Sénat romain de créer en Gaule une nouvelle ville afin d’y recevoir les citoyens romains.

En réalité, les Sénateurs n'espéraient pas grand-chose de cette ville romaine en Gaule. C’était une opération de diversion pour occuper Plancus pendant cette période très troublée de la république. Quelques mois avant, Jules César a été assassiné et Plancus était un de ses fidèles compagnons d’armes. Réputé comme un soldat redoutable et puissant. Il aurait très bien pu marcher sur Rome avec ses soldats pour venger César, d’autant que certains sénateurs avaient participé au complot qui avait abouti à son assassinat. Il fallait donc absolument garder ce cher Plancus le plus loin possible de l’Italie.

Ce dernier n'a pas traîné pour accueillir les commerçants romains et les légionnaires à la retraite. Il a appelé sa ville "Colonia Copia Felix Munatia", c’est-à-dire "la Colonie prospère et heureuse de Munatius". Pour attirer plus de monde et pour que la ville grandisse, il fallait aussi séduire les Gaulois. Du coup, on changea le nom de la ville, pour la métisser de mythologie gauloise. Elle devint Lugdunum, la colline en hommage à Lug, le plus vigoureux des dieux gaulois.

Lyon, l'ancienne capitale des Gaules

À peine 30 ans plus tard, Lugdunum est même devenue la capitale des Gaules. Bien avant Paris, alias Lutèce qui à l’époque, n’était qu’une petite bourgade perdue au fin fond de la gaule. Lyon était l’amphithéâtre des 3 gaules, où toutes les nations gauloises venaient rendre hommage au culte impérial. C’était le centre du pouvoir, et même le nœud routier principal d’où partaient les grandes voies romaines pour relier la Gaule.

Avec le temps, les francs et les accents, Lugdunum est devenu "Lugdon", puis "Luon" et enfin à partir du 13e siècle, elle s’est appelée : Lyon. La ville ne s’est pas montrée très reconnaissante envers son fondateur. Il faudra attendre 2015 seulement pour que la municipalité pense enfin à Plancus. Désormais, pour passer du parc de la Visitation au Théâtre Gallo-Romain, vous empruntez à présent l’allée Lucius Munatius Plancus. C’est mieux que rien.

