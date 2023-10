Chine : Lorànt Deutsch raconte la révolution méconnue de l'empire du milieu

Au début des années 1900, les Chinois ne pouvaient plus tolérer la dynastie impériale des Qing, qui régnait sur la Chine depuis 2 siècles et demi, et qui contrôlait la société comme au Moyen-âge. D'autant plus que les Qing sont des Mandchous, un peuple minoritaire dans le pays. Ces derniers venaient de perdre une guerre contre leur pire ennemi, le Japon et plusieurs puissances étrangères comme la France, qui avaient pris le contrôle d’une partie de l’économie du pays en particulier le commerce très juteux de l’opium.

Ces mêmes pays ont mis le feu aux poudres en 1911. Tout cela va partir d’investisseurs chinois qui vont décider de construire un réseau de chemin de fer. Les puissances étrangères vont alors prendre peur car cela pouvait remettre en cause leur monopole sur le transport des marchandises. Ils vont donc demander aux Qing de confisquer ce réseau moyennant des indemnités, et c’est là qu’éclate une révolte armée dans le centre de la Chine, à Wuhan.

Une à une, les provinces tombent dans l’escarcelle des révolutionnaires. À Pékin, comme l’empereur n’a que 4 ans, c’est son Premier ministre qui gouverne. C'est un militaire du nom de Yuan Shikaï, et c'est lui qui envoie l’armée impériale mater l’insurrection. Sauf que le chef du gouvernement mène un double jeu, car il négocie en secret avec les révolutionnaires. Lui-même est partagé entre la famille impériale et les nationalistes.



Yuan Shikaï, l'équilibriste

Yuan Shikaï ne va pas essayer de temporiser en obtenant un cessez-le-feu avec les provinces insurgées. Provinces qui dès lors, vont s’unir autour d’un drapeau unique et d’un président de la République. En signe d’adhésion à ce nouveau régime, les hommes sont invités à couper leur natte, une coiffure imposée par la dynastie au pouvoir. Mais cette dynastie n’est pas vaincue. Elle contrôle encore une partie de la Chine et notamment Pékin.

Les jeunes républicains font savoir à Yuan Shikaï, que s'il obtient l’abdication de l’Empereur, il deviendra alors président, ce dont il rêve. 4 mois après le début de la révolution, en février 1912, l’empereur Puyi, âgé de 6 ans, abdique mais il est autorisé à rester vivre avec sa famille dans leur magnifique palais de la cité Interdite, à Pékin. Pour la première fois de son histoire, la Chine est devenue une République.



Cette révolution qui a bouleversé l’histoire de la Chine est méconnue… Et pour cause, le soulèvement qui a débuté le 10e jour, du 10e mois de l’année, ne donne pas lieu à des commémorations particulières. Le jour de la fête nationale est quelques jours plus tôt, le 1er octobre. C'est la date anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine, par Mao Zedong en 1949.