Lorànt Deutsch : les dernières heures de Marie-Antoinette

On a bel et bien retrouvé dans les lettres de Marie-Antoinette, les preuves de cette conspiration dont elle accusée le jour de son arrestation. Elle correspondait avec son frère, l’Empereur d’Autriche. Pourtant, à l’époque on n’en savait rien. Marie-Antoinette était finalement coupable non pas de ce qu’elle aurait pu faire, mais de ce qu’elle représentait. Faute de preuves, le tribunal révolutionnaire s’est laissé aller à tous les mensonges, à tous les outrages, à tous les fantasmes. On l’accusa même d’avoir couché avec son propre fils, le petit Louis XVII.

Le 16 octobre 1793, à quatre heures et demie du matin, après un procès expéditif de 2 jours, la sentence tombe : Marie-Antoinette est condamnée à mort. La sentence sera exécutée le jour même. La reine de France est alors dans un état lamentable. Elle n’a que 37 ans mais elle a vieilli prématurément. Il faut dire qu’elle a dû faire face depuis le déclenchement de la Révolution, et même avant, à des torrents de haine. On l’appelle la "hyène autrichienne", "madame déficit", "le veto femelle".

Elle a aussi dû faire face à des épreuves terribles : elle a perdu son fils aîné au début de la Révolution, son mari a été guillotiné le 21 janvier, et on vient de la priver de son dernier fils, Louis XVII, qui est maltraité par les sans-culottes et qu’elle entend pleurer depuis sa cellule. Sa santé se détériore très vite. Elle souffre sans doute d’un cancer de l’utérus qui lui fait perdre beaucoup de sang, ses cheveux ont blanchi et son visage s’est couvert de rides. Elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. Quelques heures avant son supplice, elle écrit : "Mon Dieu ayez pitié de moi ! Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer".



De la prison jusqu'à l'échafaud

Le matin du 16 octobre, Marie-Antoinette est conduite vers l’échafaud dans une charrette. Elle est vêtue d’un simple jupon noir et coiffée d’un bonnet.







Le trajet jusqu’à la place de la concorde qui s’appelle à l’époque, la place de la révolution, dure une heure. La charrette roule volontairement très lentement. Sur le trajet, des comédiens sont chargés d’exciter la foule en criant : "Elle est foutue ! La voilà, la garce, la salope !" Malade, le ventre vide et n’ayant pas dormi, Marie-Antoinette fait face avec une dignité incroyable.

En gravissant les marches menant à l’échafaud, elle heurte le pied du bourreau et trouve encore la force de prononcer : "Monsieur, je vous demande pardon". Elle est suppliciée à midi et quart et sa tête est brandie face à la foule. Une foule qui devient brutalement silencieuse, saisie par ce moment historique glaçant. Pour Louis XVII ce sera pire, il restera livré à lui-même dans sa cellule, humilié par les sans-culottes, croupissant au milieu de ses excréments, le regard éteint. Il suivra sa mère dans la tombe, à seulement 10 ans, le 8 juin 1795. Quand à son unique fille, elle restera la seule survivante, et partira en exil à Vienne.