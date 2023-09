Qui était Daladier, l'homme qui signa les accords de Munich face à Hitler ?

Par les accords de Munich, Hitler prenait le pouvoir sur l’Europe pour les années à venir. Le 29 septembre 1938, il a voulu tester les seuls pays qui pouvaient contrecarrer ses plans : à savoir la France et l’Angleterre. Le "Führer" promet la paix en Europe si on lui autorise à annexer les territoires frontaliers de l’Allemagne : les fameuses Sudètes, qui appartiennent à la Tchécoslovaquie. Les Anglais et les Français vont accepter cette annexion. Pour Hitler, c’est un signal fondamental. Cette négociation était en fait la preuve pour lui de la faiblesse de la France et de l’Angleterre.

Lors de cette journée historique, le Premier ministre anglais Chamberlain était présent ainsi que le président du Conseil, Daladier, qui représentait la France. En face, il y avait Hitler et Mussolini. Chamberlain et Daladier n’ont pas su s’imposer. Tous deux étaient obsédés par l’idée d’éviter la guerre à tout prix. Ils ont voulu croire aux promesses d’Hitler. Cette annexion mineure leur assurait la paix et tranquillité tandis que les Allemands prenaient les Sudètes, en Tchécoslovaquie. C'est ainsi que "l’esprit munichois" est devenu synonyme aujourd’hui de lâcheté, de couardise, de honte.

Daladier n'était un pas un leader, mais plutôt un politicien de passage. Il a d'ailleurs la réputation de fuir les ministères de manière furtive. Il a été seulement 4 jours à l’Instruction publique en 1926, 6 mois aux Travaux publics en 1932, 9 jours aux Affaires étrangères en 1934, et 3 ans à la Défense à partir de 1936.

D’ailleurs, les accords de Munich ont été si vite conclus que dès le 30 septembre, Daladier atterrissait au Bourget. Quand il a vu la foule venue en masse pour l’accueillir à sa descente d’avion, il était persuadé qu’on venait lui casser la figure. Stupéfaction, on l’acclamait ! Pourtant, il ne se faisait aucune illusion sur ce qui allait se passer par la suite en Europe. En Angleterre, Churchill avait le même pressentiment, et déclarera cette phrase connue : "Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le déshonneur, il a choisi le déshonneur et il aura la guerre !". Effectivement, moins d’un an plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait et c’est Churchill, qui allait prendre la tête des pays résistants.