Lorànt Deutsch : le trésor des Templiers existe-il ?

Crédit : Egon Endrenyi / Season of the Witch Distributions

Le vendredi 13 octobre 1307, les Templiers, des moines-chevaliers, sont arrêtés par Philippe le Bel. Cet ordre prestigieux et militaire, vieux de près de deux siècles, inquiète le roi de France. Les Templiers étaient devenus trop puissants et trop riches. Rien qu’à Paris, ils possédaient un vaste domaine appelé l’Enclos du Temple.

C'était une petite ville fortifiée au sein même de la capitale, avec des bâtiments destinés à loger les moines-soldats, de grandes écuries et une église, le tout protégé par une solide forteresse avec un donjon énorme. C’était une ville dans la ville qui concurrençait l’autorité royale. On disait à l’époque que la fortune des Templiers était suffisante pour acheter la France, l’Italie et quelques principautés allemandes.

L’assaut est donc donné le 13 octobre 1307. Il n’y aura pourtant aucun combat, car la règle de l’Ordre interdisait de tirer l’épée contre des chrétiens. Ils se sont donc laissés emmenés sans protester. Enfermés et torturés, les maîtres de l’Ordre sont brûlés vifs. Le roi de France pouvait enfin mettre la main sur la fortune des Templiers, leurs possessions, leurs terres, mais aussi les réserves d’argent qu’on supposait immense. Or, on n’a pas retrouvé grand-chose. On a donc supposé qu’un trésor était caché quelque part, et le mythe du fameux trésor des Templiers était né.



Un magot jamais trouvé

Les Templiers étant riches, impossible qu’il n’y ait pas de trésor. Les aventuriers de la fortune ont creusé à Jérusalem, dans le nord de la France et dans le sud, en Aveyron et en Gironde... Partout où l’on pensait que l’Ordre avait pu enfouir un coffre rempli d’or. Même André Malraux, ministre de la Culture du général de Gaulle, s’est intéressé à l’affaire.

En 1964, il a ordonné des fouilles dans le château de Gisors, en Normandie, où l’on disait qu’une vaste salle souterraine dissimulait d’immenses richesses. Durant trois mois, les soldats du 5e régiment du génie de Rouen ont sondé les entrailles du vieux château. En définitive, il faut se rendre à l’évidence : 7 siècles d’obstination pour rien ! Les Templiers font encore rêver aujourd’hui. On les retrouve dans les films Indiana Jones, dans Da Vinci Code ou dans Assassin's Screed.

En réalité, il n’y a jamais eu de magot parce que les Templiers n’étaient pas des chasseurs de trésors. L’Ordre avait pour fonction première de protéger les pèlerins allant vers la Terre Sainte. Pour permettre aux marcheurs de voyager léger, sans risquer leur vie avec trop d’argent sur eux, les Templiers ont mis en place une puissante organisation financière. Ils ont inventé la banque moderne et ses services comme les comptes courants, les virements, les prêts, les investissements...