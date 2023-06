Staten, Ellis, Liberty Island... Ces îles autour de New York qui racontent l'Amérique

Liberty Island, à New York

Staten, Ellis, Liberty Island... À la découverte des îles de New York

C'est une autre façon de voir New York : ses îles. Pas les plus connues comme Manhattan, mais les plus petites comme Staten, Liberty, Governor, Roosevelt ou encore Ellis Island. Que Manhattan soit une île, c’est connu.

Ce qui est moins évident, c’est que Brooklyn et le Queens le sont également. Ces quartiers correspondent à la pointe ouest de Long Island, une île très étroite qui s’avance dans l’Atlantique où se trouvent les très chics Hamptons. En fait, des cinq arrondissements de New York, seul le Bronx est relié au continent.

Staten Island est l’arrondissement le plus au sud de New York. Le nord de l'île est relié à Manhattan par un ferry gratuit. C’est un endroit très vert avec beaucoup de parcs, des plages aussi. Il y a aussi des musées, notamment le musée historique de Richmond, le nom de l'île jusqu'en 1975. Quand vous prenez le bateau pour Staten Island vous passez devant Liberty Island et Ellis Island. Liberty Island est un ilot de 6 hectares sur lequel est posé la Statue de la Liberté.



Ellis Island est un endroit incontournable de l'histoire américaine. C’est ici que sont arrivés des millions de candidats à l’immigration. Cette petite île permettait d'isoler les migrants avant qu’ils aient l'autorisation d'entrer dans le pays. Les candidatures étaient en grande majorité acceptées du fait de l'explosion industrielle.

Du 1er janvier 1892 jusqu'au 12 novembre 1954, 12 millions de demandes y ont été étudiées.







