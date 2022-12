Jardinage : que faire en décembre dans votre potager ?

Les journées sont bien trop courtes et bien trop fraîches pour réaliser de gros chantiers dans le jardin. Si vous avez la chance d’avoir une serre, c’est peut-être le moment de la nettoyer et d'optimiser son agencement.

C’est aussi le moment de nettoyer les godets pour éviter de transmettre des maladies aux semis la saison prochaine. Pour ça, on prend une éponge, de l’eau chaude et on frotte ! Si vous observez des croûtes de calcaire sur vos pots, des dépôts blancs, vous pouvez les tremper dans de l’eau mélangée avec du vinaigre blanc pendant 24 heures, puis vous frottez le tout et laissez sécher au soleil.

Ensuite, c'est le moment de se détendre. C’est la période idéale pour faire une rétrospective de l’année qui vient de s'écouler. On va profiter de ces moments pour nous documenter sur différents sujets, on va lire des livres, regarder des vidéos, s’inspirer sur internet.



