Jardinage : comment faire germer un pépin d'avocat ?

La période de l'automne étant peu sujette à un travail en extérieur, il est néanmoins possible de faire germer un tas de choses durant ce moment de l'année et notamment des pépins et des noyaux. Nous allons ainsi nous pencher sur le pépin de l'avocat. À noter que c'est bel et bien un pépin et non un noyau, car si on le casse au centre, il n'y a pas de graines au centre.

Après avoir dégusté l'avocat en question, il est recommandé de tremper votre pépin dans de l'eau pendant près de 24 heures afin de ramollir et retirer un maximum de chair et ainsi éviter le pourrissement. Après 24 heures, il faut retirer la petite pellicule noire qui s'est formée autour et placer le pépin dans de l'essuie-tout humide. Après cela, il faut le mettre dans une boîte hermétique.

Il est conseillé de poser ce récipient dans une pièce lumineuse et chauffée de votre habitation. Après six ou sept semaines, le pépin va se mettre à germer. Une fois que le pépin va se fendre en deux, cela devrait donner une très belle racine que vous pourrez ensuite mettre dans un pot avec du terreau.

