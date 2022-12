Noël : comment conserver son sapin le plus longtemps possible ?

L’un des problèmes avec le sapin naturel quand on l’installe trop rapidement dans notre intérieur, c’est qu’il risque de perdre ses épines, de virer au jaune, de pencher d’un côté. Et on se retrouve le 25 décembre avec un sapin un peu dégarni et fatigué.

Ainsi, on l'éloigne des sources de chaleur. On évite donc de le mettre devant un radiateur ou sa cheminée. L’idéal pour lui, c’est une température autour des 20-21°C. Aussi, pour les sapins en pot, il est recommandé de l'arroser à raison de deux à trois fois par semaine sinon votre sapin risque de jaunir et il risque même de perdre ses épines.

C'est la même chose pour les sapins coupés. Dès que vous arrivez chez vous, coupez le tronc d’environ 2 cm, puis placez-le dans une coupelle ou un pied à eau que vous allez remplir quotidiennement.



