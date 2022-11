Jardinage : le BRF comme paillage au potager

En ce moment, c'est la période idéale pour tailler nos arbres, nos haies ou encore nos arbres fruitiers à noyaux. Et après avoir utilisé un broyeur, on se retrouve avec une quantité importante de broyat mais pouvons-nous l'utiliser au potager ?



D'abord, qu'est-ce que le BRF ? C’est du Bois Raméal Fragmenté, concrètement ? C’est tout simplement du broyat de jeunes rameaux ! Des jeunes branches, des branches de moins de 2 cm de diamètre que nous avons broyées.

Il ne faut pas confondre le BRF au broyat de bois qu’on trouve souvent dans le commerce et qu’on utilise souvent aux pieds de nos haies, dans nos allées afin de ralentir la pousse des adventices des "mauvaises herbes" ! Mais attention, ce broyat est trop riche en carbone pour l’utiliser au potager, on l'utilisera plutôt dans le jardin !

Le BRF est lui plus frais, plus riche et va permettre de nourrir votre potager tout en le protégeant. Mais encore une fois, il faut l'utiliser avec parcimonie, vous pouvez sur vos parcelles de potager, utiliser le BRF tous les 3 - 4 ans environ et vous alternez ce paillage avec d’autres ressources les années suivantes comme le foin, la paille ou les feuilles mortes !

N’hésitez pas à mélanger votre BRF avec votre sol sur les premiers centimètres à l’aide d’une binette ou d’un croc pour accélérer sa décomposition. Dernière précision, on évite d’utiliser le BRF de Sapins, de lauriers, de bambous ou encore de palmiers.

