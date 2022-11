Jardinage : comment utiliser les cendres de cheminée ?

En ce moment, il fait assez froid et quand il fait froid, on allume notre chauffage. Pour certaines personnes, c'est même l'occasion de rallumer sa cheminée ou encore son poêle à bois. Mais avec ce mode de chauffage alternatif, on se retrouve avec de la cendre en quantité assez importante et on sait jamais trop quoi en faire.

Aujourd’hui, j’ai décidé de vous partager quelques astuces pour réutiliser les cendres au jardin et j’ai même une petite astuce si vous n’avez pas de jardin.

Par contre, il va falloir la stocker avant de l’utiliser car on utilise la cendre au printemps ou en été et on produit malheureusement des cendres en hiver… Mais pas de panique, prenez des sacs en papier kraft et mettez vos cendre dedans.

Différentes manières de réutiliser les cendres

Vous observez de la mousse dans votre jardin ?

Vous pouvez tout de suite l'utiliser mais pas plus d’une à deux poignées au mètre carré !

Vous avez un potager ?

Vous pouvez aussi l’utiliser mais au printemps, pas avant !

Par contre, on l'utilise seulement si on a une terre pas trop calcaire.

Pour savoir si votre terre n'est pas trop calcaire, on va faire un peu de chimie, vous prélevez une poignée de terre que vous placez dans un verre d’eau, vous ajoutez du vinaigre blanc et si vous observez une réaction chimique, c’est que vous avez une terre calcaire et je vous déconseille donc d’utiliser la cendre dans votre jardin !

Quoi qu’il arrive, on évite de mettre des cendres aux pieds des hortensias car ils préfèrent les terres acides.

Vous n’avez pas de potager mais des poules ?

Vous pouvez en mettre en tas dans votre poulailler, vos poules vont se rouler dedans, se nettoyer et ça permet de repousser les poux !

Vous avez un compost ?

S’il est frais, vous pouvez ajouter quelques poignées, ça permet même de retirer les mauvaises odeurs mais pas plus d’une à deux poignées à chaque apport de déchets.

Vous n’avez pas de poules et pas de jardin ?

Vous pouvez utiliser vos cendres comme nettoyant, vous filtrez vos cendres pour retirer les petits bouts de charbon ou autres et vous la mélangez avec de l’eau. Vous utilisez ensuite cette solution pour nettoyer la vitre de votre insert par exemple !

Certaines personnes font même de la lessive avec la cendre de cheminée.

Et pour finir, je voulais revenir sur un mythe, celui de la cendre de cheminée pour repousser les limaces… ça ne fonctionne pas ! Tout simplement, car les limaces arrivent souvent quand le taux d’humidité est important, après les pluies par conséquent la cendre de cheminée n’est plus efficace, puisqu’elle est détrempée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info